L’éditeur propose « Simply Secure », une initiative de protection multicouches au coeur de Qumulo. Celle-ci veut rendre la sécurité des données plus robuste et simple d’utilisation.

Spécialisé dans la gestion et la protection des grands volumes de données, en particulier non structurées à travers un système mixte objet et fichier, Qumulo a annoncé une nouvelle initiative baptisée Simply Secure. L’objectif est de renforcer encore la sécurisation des données, notamment contre les ransomwares, le vol et la destruction, à travers une approche multicouches.

Il s’agit également de simplifier sa mise en œuvre. « Le but est de rendre aussi facile que possible la protection des données partout où elles sont stockées« , affirme Kiran Bhageshpur, CTO de Qumulo.

Les clients ont accès à de nouvelles fonctionnalités toutes les deux semaines. Simply Secure est intégrée avec l’abonnement des clients à Qumulo, sans coût supplémentaire pour les versions futures.

Les cinq nouvelles couches de sécurité apportées par cette initiative au niveau du stockage sont :

* Une isolation VLAN multi-tenant : Les entreprises peuvent désormais utiliser des réseaux locaux virtuels pour isoler les interfaces administratives des clients de système de fichiers.

* Une Authentification unique avec token d’accès : Les administrateurs de clusters peuvent se passer de mots de passe lors de la connexion à l’interface utilisateur de l’administrateur Qumulo ou à l’API, grâce à la mise en place de token.

* Une Authentification et chiffrement Kerberos NFSv4.1 : Toutes les données sont chiffrées avant d’être transmises sur les réseaux.

* Une Certification FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 du chiffrement de Qumulo : Les clients ayant des exigences FIPS peuvent maintenir leur conformité et vérifier de manière indépendante que le chiffrement des données répond aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST).

* L’API OpenMetrics qui fournit des données télémétriques à des systèmes de surveillance et d’alerte tiers, pour détecter de manière proactive les anomalies.

