La cybersécurité est un domaine en perpétuelle réinvention car les défis évoluent aussi bien avec les attaquants qu’avec les technologies informatiques et l’évolution des paradigmes comme le Cloud, l’Edge, la conformité, etc. Avec son approche centrée sur les données et l’automatisation, Varonis est un acteur un peu à part. Son directeur EMEA, Damien Frey est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Basée à New York, la société Varonis s’est spécialisée dans la cybersécurité centrée sur les données avec la volonté de comprendre ce que sont les données, leur valeur, leur sensibilité, leur confidentialité, leur criticité, aussi bien d’un point de vue métier, réglementaire que cybersécurité. L’idée est de disposer d’une plateforme à même de détecter les comportements anormaux ou préjudiciables, d’alerter sur des accès trop permissifs, de signaler toutes déviances sur le patrimoine informationnel.

Au-dessus de ces concepts fondateurs, Varonis s’est focalisée ces dernières années sur l’automatisation notamment des règles permettant de réduire l’exposition des données mais aussi de l’analyse des comportements douteux ou inquiétants.

Pour déchiffrer l’originalité de la plateforme et de l’approche Varonis, Damien Frey, Directeur EMEA, est l’invité de Guy Hervier.

Avec lui il revient sur l’évolution des demandes du marché, sur l’évolution de la prise de conscience des besoins de cyber-résilience, sur le rôle essentiel de l’automatisation dans la protection des entreprises, sur l’évolution des postures de sécurité. Il évoque aussi les avantages du mode SaaS alors que la solution Varonis existe toujours en version on-premises. Il explique que Varonis ne pousse pas à la migration cloud, mais constate que bien des clients aujourd’hui privilégient l’approche Cloud.

