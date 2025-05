La dématérialisation s’impose comme un levier clé pour réduire la consommation de papier et limiter l’empreinte environnementale. Mais est-elle réellement vertueuse ?

La transition numérique s’accélère, et avec elle, la volonté des entreprises et des administrations de réduire leur impact environnemental. La dématérialisation apparaît comme une solution efficace pour limiter la consommation de papier, réduire les déchets et améliorer l’efficacité des processus. Plus qu’une simple tendance, elle s’inscrit désormais dans une dynamique réglementaire et environnementale qui encourage une approche « zéro papier ».

Une transition déjà bien engagée

Dans l’Administration publique, le mouvement vers le 0 papier a été initié dès 2018. Le Plan national de transformation numérique de la commande publique vise à réduire considérablement l’usage du papier et privilégier la dématérialisation des documents. Rien qu’en matière de marchés publics, cette initiative permettrait d’économiser 117 millions d’euros en coûts d’impression.

Désormais cette transition ne se limite plus seulement au secteur public. La réforme de la facturation électronique, dont l’application est prévue pour septembre 2026, généralise la dématérialisation progressive des documents en entreprise. Dès cette date, les factures papier seront interdites dans les transactions BtoB, marquant une étape majeure dans la réduction de la consommation de papier.

Un impact environnemental indéniable

La consommation de papier en entreprise reste conséquente : un employé de bureau en France utilise en moyenne 70 à 85 kg de papier par an, soit l’équivalent de trois ramettes par mois. Or, la production de papier est extrêmement gourmande en ressources. Une seule tonne nécessite 300 000 litres d’eau et 2 000 litres de pétrole, sans compter les émissions de CO₂ générées tout au long du cycle de vie du papier, de sa production à son recyclage.

Grâce à la dématérialisation, il est possible de réduire ces impacts. Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, une entreprise peut économiser 70 kg de papier par salarié et par an en optant pour le numérique. La transition digitale contribue ainsi à préserver les ressources naturelles tout en limitant la production de déchets, dont 900 000 tonnes de papier chaque année dans les bureaux français.

En plus de l’aspect environnemental, la dématérialisation présente aussi des avantages économiques. Moins d’impression signifie une réduction des coûts liés à l’achat de papier, d’encre et de matériel d’impression, ainsi qu’une diminution des frais de stockage et de gestion des documents. En allégeant ces dépenses, les entreprises améliorent leur rentabilité tout en adoptant une approche plus durable.

Un équilibre entre transition digitale et impact écologique

Toutefois, la digitalisation doit s’accompagner d’une approche numérique raisonnée. Il est essentiel d’intégrer des stratégies de sobriété numérique : prolonger la durée de vie des équipements, limiter les stockages inutiles et privilégier des outils numériques éco-conçus… et prendre en compte l’impact environnemental des infrastructures de stockage. Pour réduire cette empreinte, de plus en plus d’acteurs s’engagent dans des démarches de neutralité carbone, en misant sur l’optimisation énergétique, les énergies renouvelables ou la compensation des émissions.La dématérialisation, lorsqu’elle est bien maîtrisée, constitue une avancée significative en matière de réduction des déchets et de préservation des ressources naturelles, permettant aux entreprises et administrations de conjuguer efficacité, économies et engagement environnemental.

À l’heure où les réglementations évoluent et où les attentes sociétales en matière de développement durable se renforcent, la digitalisation des documents n’est plus une option, mais une nécessité.

Par Mario Roche, VP Sales chez N2F / N2JSOFT

