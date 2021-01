Comme chaque semaine, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour notre émission vidéo InformatiqueNews Hebdo qui fait le tour de l’actualité IT…

Au sommaire de cette semaine, nos analystes évoquent la fuite de Windows 10X, le rôle croissant des services Tanzu dans l’offre VMware et par voie de conséquence son rôle au cœur des infrastructures des entreprises.

Ils abordent également le nouveau partenariat d’Atos et IBM autour bien sûr du cloud hybride mais plus exactement de son impact sur les applications de l’IA et de l’IoT dans le secteur industriel et celui des transports.

Citrix est aussi au cœur de l’actualité avec son rachat de Wrike tout comme Gartner qui publie son Top annuel du marché des semi-conducteurs. Parallèlement, la nouvelle étude de Synergy Reserach sur le cloud européen vient souligner l’importance de GAIA-X.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Windows 10X se dévoile grâce à une fuite

Le futur système de Microsoft destiné à concurrencer ChromeOS et les Chromebooks fuite sur Internet et la rédaction y jette un œil pour apporter quelques premières réponses.

Pour en savoir plus : Windows 10X : 20 questions et leurs réponses en images…

03:50 Les services Tanzu montent en puissance

VMware complète son offre de services de modernisation des applications et des infrastructures grâce à Pivotal et à Kubernetes. Après les versions Basic et Standard, VMware lance son offre Tanzu Advanced intégrant toute la chaîne DevSecOps.

05:55 IBM et ATOS renforce leur partenariat

ATOS et IBM étendent leur partenariat autour d’OpenShift avec des offres IA et IoT destinées aux secteurs de l’industrie, des transports et de la logistique.

Pour en savoir plus : Atos et IBM vont collaborer autour d’OpenShift

07:40 Croissance du cloud européen : un bilan en demi-teinte

Une nouvelle étude Synergy Research Group montre que même si le cloud européen a triplé en taille depuis 2017, il n’a cessé de perdre des parts de marché au profit des hyperscalers américains. Une étude qui vient souligner l’importance de concrétiser le projet GAIA-X.

10:48 Citrix rachète Wrike

Les pépites pionnières du SaaS se font absorber les unes après les autres. Après Slack racheté par Salesforce, c’est au tour du leader de la gestion de projets Wrike d’être racheté pour la somme plutôt spectaculaire de 2,25 milliards de dollars par Citrix !

Pour en savoir plus : Citrix rachète Wrike pour 2,25 milliards de dollars

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:55 TOP 10 des fabricants de semi-conducteurs

Gartner publie sa nouvelle étude du marché des semi-conducteurs qui vient confirmer que bien que toujours leader avec 15% du marché, Intel est attaqué de toutes parts et sous pression. D’autant que désormais le fondeur est technologiquement à la traîne sur la finesse de gravure souffrant toujours autant à passer à l’échelle sur le 10 nm alors que TSMC peaufine déjà le 3 nm ! Un marché dominé par les américains, les coréens et les Taïwanais.

A VENIR CETTE SEMAINE

15:30 RISE with SAP

Mercredi 27 Janvier, SAP joue l’édition virtuelle de sa conférence annuelle. L’occasion pour l’éditeur de célébrer les 10 ans de SAP HANA.

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

16:55 Wikipedia célèbre ses 20 ans…

Vingt ans déjà que l’encyclopédie collaborative a fait ses premiers pas sur le Web. Devenu la source d’informations de prédilection des étudiants ainsi que l’arme finale des débats lors des diners familiaux, son financement reste un combat permanent pour son créateur.