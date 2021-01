Retrouver votre émission hebdomadaire en vidéo qui fait le tour d’une actualité IT qui mêle transformation numérique, cloud et jumeau numérique pour ressusciter les morts…

Chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François le Nilias déchiffrent l’actualité de l’informatique et des télécoms revenant sur les temps forts et les principales annonces de la semaine. Ils reviennent ainsi sur la conférence RISE with SAP et ses surprises, sur le nouveau partenariat entre OVH et Atos, sur choix de Thalès pour équiper l’OTAN d’un cloud militarisé, sur le poids des data centers des hyperscalers dans le paysage mondial, sur la journée de la protection des données et bien évidemment sur les annonces du Président de la République autour du Plan Quantique français et de son financement.

Les deux commentateurs s’attardent aussi sur le rôle croissant de Kubernetes dans les approches cloud hybrides et pourquoi cette technologie pourtant fort récente s’est imposée au point de devenir incontournable.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:36 RISE with SAP

Lors de sa conférence en ligne SAP, l’éditeur a lancé une nouvelle offre pour accélérer la migration de l’ERP des entreprises vers le cloud de leur choix en s’appuyant sur un interlocuteur unique. Il a aussi annoncé une intégration plus forte entre SAP et Microsoft Teams.

02:50 L’OTAN choisit Thalès

L’OTAN a finalement confié à Thalès la réalisation de son cloud militarisé et sa plateforme déployable en 24H sur n’importe théâtre d’opérations.

04:15 Un partenariat clé entre ATOS et OVHcloud

ATOS s’associe à OVHcloud pour son guichet OneCloud et l’hébergement de services de cybersécurité.

05:25 Les datacenters des hyperscalers

Microsoft, Google et Amazon possèdent à eux seuls la moitié des datacenters des quelque 600 opérateurs qualifiés d’hyperscalers.

07:15 Journée de la protection des données

Le 28 janvier est la journée pour « la protection des données ». 40 ans après le premier texte cherchant à gouverner l’utilisation des données personnelles, le sujet n’a jamais été autant d’actualité.

08:50 L’état français officialise le plan quantique

Il y a un an, la mission Forteza remettait son rapport au gouvernement sur l’informatique quantique. Emmanuel Macron a officiellement lancé cette semaine le Plan Quantique français, précisé son financement et annoncé les premiers arbitrages.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:10 Incontournable Kubernetes

Deux études viennent illustrer l’incroyable popularité de l’orchestrateur de containers créé par Google et devenu en un temps record une fondation essentielle aux entreprises pour concrétiser leurs approches Cloud Hybride.

À VENIR PROCHAINEMENT

00:36 Une matinale autour de la donnée

Le 11 février, IT For Business propose en ligne une matinale exceptionnelle « Data : Analytics et gouvernance au service des métiers » avec plein d’invités pour parler automatisatio, data catalog, virtualisation des données, etc.

LA CURIOSITE DE LA SEMAINE

14:20 Converser avec… les morts

Microsoft a déposé un brevet autour d’une intelligence artificielle, un chatbot « jumeau numérique », permettant de converser avec un proche décédé. L’agent conversationnel exploite toutes les données personnelles, tous les écrits d’une personne afin d’imiter son comportement.

En quelque sorte, un accès à l’immortalité pour tous…