Atos renforce son écosystème autour de son guichet de services « Atos OneCloud » en signant un partenariat avec OVHcloud pour héberger les clouds privés de ses clients mais aussi certains des services de cybersécurité du groupe.

Début d’année très intense pour Atos. L’ESN française a racheté le spécialiste en cybersécurité In Fidem, entamé des discussions pour acquérir le géant des services IT américains DXC, signé un important partenariat avec IBM autour d’OpenShift dans les milieux industriels et logistiques et lancé sa nouvelle initiative OneCloud. L’ESN annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec OVHcloud.

Atos et OVHcloud sont tous deux membres fondateurs de GAIA-X. Ce nouvel accord vient étendre et renforcer la collaboration des deux entreprises non seulement dans le cadre du métacloud européen, mais aussi au-delà.

Le nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative de guichet unique « Atos OneCloud » avec comme volonté de créer une solution multicloud de pointe et 100% européenne pour héberger des environnements privés dédiés. Rappelons que OVHcloud vient de recevoir le précieux label SecNumCloud des mains de l’ANSSI. « Notre initiative Atos OneCloud a été imaginée pour créer ce pont unique entre les solutions cloud et les besoins de nos clients. Nos partenaires sont au cœur de notre approche et nous sommes heureux d’accueillir OVHcloud dans notre écosystème. Notre collaboration repose sur de fortes synergies et, ensemble, nous allons faire entrer nos clients dans un cercle de confiance numérique grâce à notre offre de cloud européen », explique Yannick Tricaud, directeur général Europe du Sud chez Atos.

Ce partenariat offrira aux organisations à travers l’Europe des niveaux de sécurité inégalés lors de l’utilisation des technologies Cloud et de cybersécurité développées par ATOS. Notamment, ce partenariat permet à l’ESN de profiter de la présence européenne et internationale d’OVHcloud pour héberger :

– ses nouveaux services de chiffrement à la demande qualifiés par l’ANSSI et ses services de gestion de l’anonymat ;

– ses passerelles sécurisées pour accéder à distance aux infrastructures et applications ;

– ses nouveaux services de détection et de visibilité en mode SaaS.

Les deux entreprises profitent de l’occasion pour rappeler leur engagement vers la neutralité carbone et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elles ont récemment signé le Pacte pour des centres de données climatiquement neutres. Précurseur dans le domaine de la réduction de l’empreinte numérique des datacenters, OVHcloud soutiendra l’engagement d’Atos à respecter les accords sur les niveaux de décarbonation en fournissant notamment des rapports sur les émissions en carbone des solutions communes d’Atos et d’OVHcloud.