Pionnier du datawarehouse dans le cloud, Snowflake a révolutionné les approches Data des entreprises en leur permettant de mobiliser toutes leurs données dans le cloud avec une flexibilité, une élasticité et une agilité nouvelle, faisant sauter les silos de données et libérant leur potentiel analytique. Cofondateur et président produits de Snowflake, Benoit Dageville est l’invité exceptionnel de notre émission « le Grand Témoin ».

Les données sont au cœur de la compétitivité et de la capacité d’innovation des entreprises. Le défi pour les entreprises consiste aujourd’hui à briser les silos qui empêchent de les rapprocher, à être en capacité de les analyser qu’elles soient structurées, semi-structurées ou non structurées, à disposer des leviers pour les gouverner en respectant la variété des règlements internationaux (comme le RGPD), et à exploiter tout le potentiel de la data science, du Machine Learning et de l’Intelligence Artificielle. Pour cela, bien des entreprises se tournent vers le cloud et adoptent une démarche dans laquelle toutes les données sont effectivement gérées, stockées et sécurisées dans le cloud. Snowflake a été l’un des pionniers de ces approches « 100% cloud ». Pour comprendre l’évolution des approches et les atouts d’un Data Cloud, Benoit Dageville – Cofondateur et président produits de Snowflake – est notre Grand Témoin du mois.

Avec Guy Hervier, il revient sur l’évolution des approches Data des entreprises depuis l’apparition du Cloud mais aussi sur la vision de Snowflake. L’offre de l’entreprise a beaucoup évolué ces dernières années. Avec son « Data Cloud », Snowflake propose un véritable cloud mondial (avec 28 régions) centré sur la donnée et construit au-dessus des différents clouds publics. Sa « Data Marketplace » est l’une des plus riches et des plus évoluées du marché ouvrant aux entreprises un accès à des données et des intelligences analytiques variées et à forte valeur ajoutée.