Entre qualités évidentes et limites préoccupantes, le DevOps n’est pas encore rentré dans une phase de déclin qui induirait l’émergence de nouvelles méthodes plus efficaces. Au contraire, ce n’est pas tant sa pertinence que son optimisation qui fait défaut. Et le manque de persévérance des entreprises en la matière ainsi que l’absence de la sécurité à l’origine des projets DevOps n’y sont pas étrangers.

Une pratique difficile à intégrer pour les entreprises

Oui, le DevOps a encore de beaux jours devant lui. En témoigne la hausse continue de la valorisation du marché mondial DevOps qui pourrait être évalué à 15 milliards de dollars en 2026 contre 3.7 milliards en 2018 selon une étude de Markess by Exaegis. Toutefois, il est nécessaire de relativiser ses chiffres tant bon nombre d’entreprises n’ont pas encore réussi à mettre en place une méthodologie DevOps efficace. Compliqué à concevoir du fait de la présence de nombreux acteurs à faire coopérer vers un même objectif, le DevOps semble, encore aujourd’hui, manquer d’évidence pour un grand nombre d’entreprises. Si les intentions sont là, la mise en pratique n’est pas tout à fait complète et il est difficile d’obtenir les résultats escomptés. Un challenge qui peut en décourager plus d’une.

Il y a certes un manque de persévérance de la part des entreprises mais il est aussi à mettre sur le compte d’un certain « cannibalisme » du DevOps. Par-là, on entend surtout parler d’une forme de surenchère technologique qui se traduit par une multiplication du nombre d’outils d’automatisation au sein d’une stratégie DevOps. Un constat qui est en partie provoqué par un phénomène de vendor lock-in selon lequel les cloud providers proposent une très large gamme de services et d’outils à leurs clients pour les garder engagés chez eux. Trop d’outils implique nécessairement un manque de clarté d’un bout à l’autre de la chaîne. En surchargeant les entreprises avec de nouveaux services, l’ambition d’incorporer une méthode DevOps peut être en fin de compte contre-productive dans l’optique d’améliorer les enjeux business.

La prépondérance actuelle et future de la sécurité dans le DevOps

La sécurité est devenue l’un des facteurs essentiels de la réussite d’un projet DevOps. La crise sanitaire et la forte poussée de la digitalisation a amplement consacré son importance dans tous les projets et infrastructures. Pour autant, la réalité du terrain est tout autre, la présence de la sécurité tout au long d’un processus DevOps relève encore de l’utopie. En effet, les tests de non-régression arrivent généralement en fin de chaîne, ce qui signifie que chaque souci constaté à ce niveau d’avancement nécessite un retour en arrière plus ou moins compliqué à gérer. On augmente ainsi le time to market alors qu’un processus DevOps est censé le réduire.

Pour réellement passer du DevOps au DevSecOps, l’anticipation est un facteur clé. Cela signifie qu’il faut dès le départ et à chaque étape intégrer la sécurité comme élément central. Au travers de discipline comme celle du Chaos Engineering – qui vise à créer un environnement de test pour éprouver la solidité d’une infrastructure – il est possible d’assurer la sécurité et la qualité des projets sur l’intégralité du processus. On le comprend, Il est impératif de sortir d’une posture réactionnelle pour intégrer les équipes dédiées à la sécurité dès les premiers échanges. En plus de leur conférer davantage de légitimité au cœur d’une stratégie DevOps, on retrouve surtout la qualité première d’une telle méthode, à savoir la rapidité à laquelle le produit est mis à disposition du client.

Optimiser le DevOps pour le pérenniser

Soyons clairs, le principal ennemi du DevOps, c’est lui-même. Mal optimisé, il est davantage source de contraintes et peut réellement décourager les entreprises à le mettre en place. Le DevOps est avant tout une méthode de gestion du changement et à ce titre la définition d’un fil conducteur est essentielle pour avancer dans le bon sens. Pour assurer la gestion d’un projet DevOps, il ne suffit pas de rassembler toutes les équipes concernées autour de la table pour parvenir à une collaboration efficace. Les coordonner implique la présence d’un chef de projet DevOps, capable d’accompagner les équipes à chaque étape en leur donnant les moyens nécessaires.

L’émergence de nouvelles ramifications, à l’image du DevSecOps ou du BizOps, illustre la volonté des entreprises d’aborder le DevOps comme une stratégie globale où le dialogue et la coopération permettent de cibler les enjeux cruciaux qui seront présents tout au long de la chaîne logistique. Un renouvellement des pratiques qui, s’il est bien intégré, pourra apporter plus d’assurance et de fiabilité aux projets DevOps. Une manière d’optimiser et d’actualiser la méthodologie pour la rendre viable et efficace dans le temps.

___________________



Par Pierre Butkus, Sales Specialist chez Exclusive Networks