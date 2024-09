La 6G boostée par l’IA révolutionne les interactions numériques et accélère l’émergence des innovations qui façonneront les tendances de demain.

Alors que l’intelligence artificielle (IA) a déjà connu un essor majeur avec la 5G, catalysant l’innovation dans de nombreux secteurs, la 6G, boostée par l’IA, promet de décupler la connectivité et d’introduire des avancées technologiques inédites. En effet, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère technologique qui, portée par les capacités exceptionnelles de la 6G associées à la flexibilité de l’IA, va redéfinir en profondeur l’écosystème numérique.

La 6G, un tournant crucial dans l’essor de l’IA

La 6G se distingue d’ores et déjà par de nombreux avantages dont une capacité accrue, une latence ultra-faible, une fiabilité renforcée et des mesures de confidentialité nettement améliorées. Ces avancées promettent d’optimiser considérablement les performances des applications d’IA, en offrant un traitement des données quasi instantané pour des prises de décision en temps réel.

La convergence entre la 6G et l’IA repose sur une architecture réseau distribuée, permettant la fusion de données multi-domaines et intégrant à la fois des fonctions de communication et de détection. Contrairement aux générations précédentes, qui se concentraient principalement sur l’augmentation des vitesses de connexion, la 6G ouvrira la voie à un monde entièrement connecté et intelligent, où les données seront traitées et exploitées en temps réel, avec l’IA comme élément central.

Le potentiel et les défis des applications dopées à l’IA dans un univers 6G

Bien avant l’arrivée de la 6G, des applications commencent déjà à émerger. Par exemple, l’IA, qui nécessite une transmission de données rapide et une faible latence, voit dans la 6G une solution prometteuse grâce à une infrastructure de connectivité robuste capable de soutenir ses modèles. Cet écosystème en pleine expansion pave la voie à des avancées majeures dans des domaines tels que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), la e-santé, les villes intelligentes et les réseaux électriques intelligents. En outre, la capacité de la 6G à déployer l’IA au-delà des grands centres de données, jusque dans les appareils en périphérie, laisse entrevoir une prolifération des dispositifs personnels équipés d’IA, enrichissant l’expérience utilisateur avec des technologies de communication holographique et de téléprésence

L’intégration de l’IA et de la 6G met également en lumière des enjeux critiques en matière de confidentialité des données et de souveraineté numérique. En effet, la convergence de ces deux technologies offre aux fournisseurs de services un terrain propice pour développer des solutions d’IA exploitant le calcul en périphérie afin de répondre aux préoccupations liées à la sécurité des données et de façonner l’avenir des applications IA. Par ailleurs, la nature énergivore de l’IA exige des solutions innovantes pour garantir la durabilité. Le développement de réseaux 6G natifs à l’IA, intégrant divers grands modèles de langage, nécessitera une conception méticuleuse visant à favoriser l’efficacité énergétique et à minimiser les émissions de carbone.

Une approche stratégique de la 6G et de l’IA

Les entreprises doivent maîtriser les technologies soutenant la 6G, comme les communications térahertz et quantiques, ainsi que le rôle de l’IA dans le déploiement des réseaux. Cette compréhension, incluant la 5G, est essentielle pour prendre des décisions éclairées et stimuler l’innovation. La collaboration avec des organismes internationaux comme l’UIT est cruciale pour intégrer l’IA dès la conception des réseaux, permettant ainsi d’anticiper les évolutions futures.

Promouvoir un réseau 6G natif à l’IA nécessite l’intégration de modèles de langage avancés, facilitant les opérations autonomes et optimisant la gestion des réseaux. Il est aussi essentiel de favoriser la convergence entre informatique et communication pour développer des services centrés sur l’utilisateur. De plus, des mesures de sécurité robustes et une collaboration avec les autorités de régulation sont nécessaires pour assurer un déploiement harmonieux des technologies 6G et IA. Enfin, l’efficacité énergétique doit être une priorité, avec des investissements dans des solutions énergétiques innovantes et renouvelables, répondant ainsi aux objectifs de durabilité et aux attentes des régulateurs et des consommateurs.

Alors que la 5G a déjà ouvert la voie à des vitesses de connexion sans précédent et à une connectivité accrue, la 6G, couplée à l’IA, promet de transformer radicalement la gestion des réseaux et d’améliorer les expériences utilisateurs. Néanmoins, les entreprises devront faire preuve d’une maîtrise approfondie des technologies émergentes, une collaboration proactive avec les organismes de normalisation, ainsi qu’un engagement fort envers la sécurité et la durabilité. En intégrant ces éléments, elles seront en mesure de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la 6G et l’IA, tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs et des régulateurs dans un monde de plus en plus connecté.

Par Anchal Sardana, Heads connectivity business development activities for CSPs, NEPs, and Enterprise, Wipro Limited.

