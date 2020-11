Une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint et la crise sanitaire n’a rien arrangé : le nombre de plaintes pour violences conjugales a fait un bond de 16% en 2019.

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, différents acteurs se sont unis pour lancer la plateforme « Memo de Vie ». Conçue sous forme de coffre-fort électronique, elle permet aux victimes de recenser et stocker des éléments de leur quotidien afin de les sécuriser pour en garder la trace et ainsi faciliter un éventuel dépôt de plainte en donnant des informations précises aux enquêteurs. Elle a également été pensée pour aider les victimes à sortir de l’isolement, s’informer et appeler à l’aide.

La plateforme Memo de Vie est portée par France Victimes, fédération française regroupant 130 associations professionnelles, spécialisées dans l’aide aux victimes, et make.org, accélérateur d’intérêt général soutenu par le Ministre de la Justice, M. Eric Dupond-Moretti, la Ministre déléguée à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Mme Elisabeth Moreno, et la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, Mme Marlène Schiappa.

Elle est le fruit d’une co-construction rassemblant des femmes victimes de violence, des développeurs de Share-IT, des consultants d’Axance by Devoteam, Devoteam Technology Consulting, Devoteam Management Consulting, Accenture, EY et Wavestone.

A peine lancée, une nouvelle version de Memo de Vie est déjà à l’étude. Elle concernerait cette fois-ci les victimes de de harcèlement et discriminations. Sortie prévue au printemps 2021.