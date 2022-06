Comme chaque vendredi, retrouvez votre rendez-vous vidéo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée avec au programme le rachat de VMware par Broadcom, le Frontier exaflopique et les ordinateurs quantiques de Pasqal.

Comme chaque semaine Guy Hervier et Jean-François le Nilias vous convie sur le plateau d’InfoNews Hebdo pour un éclairage décalé de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Au sommaire de ce numéro, le choc (pour les DSI) du rachat de VMware par Broadcom. Un rachat qui inquiète beaucoup les clients VMware qui craignent de voir beaucoup moins d’innovations chez VMware et des coûts de licences en hausse.

Dans un tout autre domaine, la société Microsoft fait parler d’elle avec une nouveauté majeure pour Teams, à savoir l’intégration d’une fonction de collaboration active autour des documents, Live Share. Le géant de Redmond a également annoncé une nouvelle marque regroupant toutes ses solutions de sécurisation des identités, Microsoft Entra.

Nos commentateurs reviennent également sur le recours collectif contre OVH, sur la livraison à l’Europe de deux ordinateurs quantiques signés Pasqal et sur le grand évènement de la semaine : l’entrée officielle de l’informatique dans l’ère Exascale avec le Frontier américain, premier HPC exaflopique, entré tout droit en tête non seulement du classement TOP500 mais aussi du Green500 !

     

EN BREF CETTE SEMAINE

Microsoft lance Live Share et Loop au cœur de Teams pour des réunions dynamiques

> Microsoft veut rendre les réunions Teams plus dynamiques et collaboratives

Avec Microsoft Entra, l’éditeur combine ses différentes solutions de protection des identités

> Microsoft lance Entra pour sécuriser les identités et les accès

C’est Pasqal qui fournira les deux ordinateurs quantiques 100 Qubits au projet européen HPCQS

> Pasqal va livrer deux ordinateurs quantiques 100 Qubits au HPCQS Européen

Recours collectif contre OVH : 10 millions d’euros de préjudice

Broadcom annonce le rachat de VMware pour 61 milliards de dollars et les DSI s’inquiètent…

> VMware racheté par Broadcom pour 61 milliards de dollars

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

L’informatique fait son entrée dans l’ère exascale avec Frontier, premier HPC exaflopique…

> L’informatique est officiellement entrée dans l’ère Exascale…

LE RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Matinale IT for Business sur la digitalisation des RH et l’importance du duo DSI/DRH – 9 Juin, 9H00

> DSI / RH : Gestion et acquisition des talents, marque employeur, formations, onboarding, processus…

LE COUP DE GUEULE

Les matières IT boudées par les Lycéennes…

> Synthèse LES FREINS À L’ACCÈS DES FILLES AUX FILIÈRES INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES | Centre Hubertine Auclert