Comme chaque vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée. On y parle Windows, cloud régulé, cyberassurances, Atos et IE…

Comme chaque semaine, nos animateurs préférés, Guy Hervier et Jean-François le Nilias, déchiffrent l’actualité IT de la semaine écoulée. L’occasion pour eux de revenir sur les propositions des DSI français en faveur d’un cloud régulé et « plus sain », des propositions qui s’européanisent désormais. L’occasion aussi de s’interroger sur deux crises en cours : celles des cyberassurances dont certains commencent déjà à se demander si elles peuvent survivre à la croissance des attaques et celles des cryptomonnaies dont les valeurs plongent vertigineusement.

Nos commentateurs reviennent aussi sur les difficultés actuelles d’ATOS. Le fleuron de l’informatique française envisage une scission en deux entités, une solution qui s’inspire ouvertement de celle pratiquée par IBM l’an dernier.

Un InfoNews Hebdo qui se termine par un dernier clin d’œil à une application mythique qui tire sa révérence : Internet Explorer…

     

Microsoft lance Visual Studio en version ARM64

L’outil de développement phare de l’univers Windows est enfin disponible en version 100% native ARM.

Microsoft veut imposer le SSD sous Windows 11

Les specs minimales de Windows 11 se corsent encore. Microsoft veut imposer le SSD pour l’installation du système.

Une charte des DSI en faveur d’un cloud régulé

Le Cigref poursuit son initiative et s’allie à des organisations européennes de DSI pour promouvoir des règles de bonne conduite auprès des hyperscalers.

Cyberassurances : primes en hausse, couvertures en baisse

Hausse des attaques et des risques oblige, les cyberassurances sont orientées à la hausse alors que les cadres de couverture se précisent de plus en plus.

Le crash des cryptomonnaies

Badaboum… L’univers des cryptomonnaies est et a toujours été un univers de haute spéculation. Les plateformes d’échanges montrent des signes alarmants de rupture et les valeurs crypto s’effondrent.

Atos sur les traces d’IBM

Atos va se splitter en deux entités pour mieux se « débarrasser » des activités historiques d’infogérance en pleine perte de vitesse… Une mesure qui rappelle furieusement celle d’IBM l’an dernier.

Adieu… IE…

IE 11 est officiellement mort et enterré par Microsoft. La fin de vie du célèbre navigateur qui a tant contribué à populariser le Web et Internet à la fin des années 90 marque une page de l’histoire de la micro qui se tourne.

