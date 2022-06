En ce 15 juin 2022, Microsoft dit officiellement adieu à Internet Explorer, un vestige des débuts de l’Internet qui a durablement marqué l’informatique.

Internet Explorer est officiellement mort. Le premier navigateur WEB de Microsoft a – avec son concurrent Netscape –contribué à émanciper et populariser le WEB et par voie de conséquences l’Internet auprès des particuliers comme des entreprises. Il voit son parcours arriver à son terme définitif en ce 15 juin 2022 avec la fin officielle du support de IE11 par Microsoft.

Non finalisé à temps pour la sortie de Windows 95, Internet Explorer a fait ses premiers pas avec une extension dénommée « Plus ! 95 » avant de trouver officiellement sa place dans Windows avec Windows 95 OEM Service Release 1, première mise à jour officielle du système.

Cette intégration en standard à Windows (qui se poursuivra jusqu’à Windows 11) va d’ailleurs attirer non seulement les foudres de son concurrent Netscape mais aussi et surtout celles du DOJ (département de la justice américain) qui, en 2001, va mettre l’éditeur sous surveillance intensive durant 10 ans et freiner ses capacités d’innovations. Selon Steve Ballmer, si Microsoft a raté le virage de la mobilité, c’est en partie à cause de cette surveillance du DOJ.

Internet Explorer va longtemps dominer le marché des navigateurs. De 1998 à 2012, IE restera le navigateur le plus utilisé du marché avant que Google Chrome (sorti en 2008) ne vienne tout chambouler, relancer l’innovation, et transformer les usages du WEB.

Pour la plupart de nos lecteurs et des internautes, Internet Explorer est en réalité mort depuis bien longtemps. Firefox, Chrome et Edge sont venus le remplacer sur les machines Windows depuis de nombreuses années déjà.

Mais si « IE » a survécu si longtemps, c’est parce que nombre d’Intranets d’entreprise et nombre d’applications Web d’entreprises dépendaient de technologies qui lui étaient propres telles ActiveX.

De fait, certaines entreprises industrielles utilisent toujours Internet Explorer et leurs apps Business sont longtemps restées dépendantes de lui. Espérons que plus aucune organisation en 2022 ne soit encore dépendante à ce point de cet ancêtre. Il y a bien longtemps que la dette technique « IE » devrait avoir été résolue. Selon StatCounter, le navigateur historique de Microsoft affiche une part de marché de 0,64% (mobiles et desktops confondus). Mais selon NetMarketShare, fin 2020 IE possédait encore 4,53% du marché des Desktops.

Rappelons que Microsoft a depuis remplacé IE par Edge. Au départ, Edge reprenait les moteurs d’IE. Cette version née avec Windows 10 n’a jamais réussi à véritablement décollé et en décembre 2018 Microsoft annonçait son intention de réécrire Edge en utilisant les mêmes moteurs que Google Chrome. Un nouveau Edge « Chromium » qui sera lancé en janvier 2020 et qui est aujourd’hui intégré à Windows 11.

Avec la fin du support d’IE 11 c’est une page de l’histoire de l’Internet et de l’informatique qui se referme… Même si les internautes sont depuis bien longtemps passés à d’autres navigateurs…

