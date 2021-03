Bienvenue dans votre nouvelle édition d’InformatiqueNews Hebdo, votre rendez-vous du vendredi qui fait le tour des temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Guy Hervier et Thomas Pagbé sont aux commandes de cette émission qui célèbre les 50 ans de l’email. L’idée d’une messagerie électronique pour communiquer entre ordinateur remonte à 1965 et aux expérimentations du MIT. Mais c’est bien en 1971 que Ray Tomlinson imagine l’adressage avec le « @ » pour séparer l’utilisateur et la machine serveur tout en mettant au point les premiers programmes SNDMSG pour envoyer des messages et READMAIL pour les récupérer. 50 ans plus tard, et même si nombreux sont ceux qui ont annoncé par maintes occasions sa mort (au profit des messageries instantanées ou des hubs collaboratifs façon Slack), l’email est toujours le moyen d’échange n°1 en entreprise. Non invasif, asynchrone, pratique, il reste l’un des socles du travail collaboratif.

Par ailleurs, la semaine a été marquée par l’initiative #COMPAT2021 qui veut mettre fin aux incompatibilités entre navigateur Web, le nouveau plan de contre-attaque d’Intel, l’arrivée d’Azure Arc sur Nutanix, une nouvelle offre focalisée sur la latence chez Equinix ainsi que les nouvelles fonctionnalités intelligentes de Teams.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Vers la fin des incompatibilités entre navigateurs Web

Google, Microsoft, Igalia et des communautés de développeurs Web ont décidé de prendre le taureau par les cornes et vont consacrer des ressources humaines et financières pour supprimer les principales incompatibilités des navigateurs Web qui empoisonnent le travail des développeurs depuis tant d’années…

Pour en savoir plus : Google, Microsoft et d’autres s’unissent pour débugger les navigateurs Web

04:00 Teams va intégrer une secrétaire particulière (ou secrétaire particulier, c’est selon…)

La transcription automatique et en temps réel des réunions arrivent sur Teams ! La fonctionnalité existait déjà plus ou moins sur Skype grand public mais surtout sur les concurrents Webex et Zoom. Elle est officialisée sur l’incontournable Teams mais en anglais dans un premier temps. Les autres langues arrivent dans les semaines à venir.

06:00 Les clusters Kubernetes de Nutanix Karbon sont certifiés Azure Arc

Nutanix annonce la disponibilité de « Azure Arc-Enabled Kubernetes » sur sa plateforme cloud hybride afin de simplifier les déploiements hybrides. Les services Data d’Azure Arc sont ainsi déployables sur site sur Nutanix HCI et les clusters Karbon sont administrables de façon centralisée depuis la console Azure Arc.

Pour en savoir plus : Nutanix et Microsoft, unis dans la gestion de clusters Kubernetes hybrides

07:58 Pour les Workloads sensibles à la latence, Equinix lance une offre Time as a Service.

Avec Equinix Precision Time, le spécialiste des datacenters d’interconnexion lance un nouveau service pour tous les Workloads dans le Edge qui ont besoin de stabilité et de réactivité côté latence afin de réaliser des synchronisations précises, fiables et sécurisées.

10:35 Intel se relance avec un plan audacieux de 20 milliards de dollars

À peine arrivé aux commandes, Pat Gelsinger change de cap et de vitesse. Intel va ouvrir de nouvelles usines, fondre des processeurs pour la concurrence mais aussi exploiter des fondeurs tiers pour accélérer la disponibilité de ses innovations.

Pour en savoir plus :7nm, nouvelles usines, nouveaux partenariats, ARM, Risc-V… Intel est de retour !

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:00 L’email fête ses 50 ans.

Le « @ » pour désigner un utilisateur dans une machine serveur d’entreprise afin de lui envoyer des messages électroniques est né en 1971. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, plus de 4 milliards d’internautes s’échangent quotidiennement des emails…

L’EVENEMENT DE LA SEMAINE

20:25 La cérémonie du « DSI de l’Année » : c’est le 30 mars 2021 !

Véritable institution de l’IT en France, la cérémonie des « DSI de l’Année » se tiendra le 30 mars en virtuel et récompensera de 9 prix les DSI qui auront porté les projets les plus résilients, les plus transformateurs, les plus innovants, les plus originaux d’une année 2020 vraiment pas comme les autres.

À suivre en direct dès 12H00, le 30 mars en s’inscrivant gratuitement et préalablement sur :

22ème cérémonie des DSI de l’année

LE COUP DE CHAPEAU

22:15 Cocorico : Atos et Capgemini salué par Gartner

Atos et Capgemini figure en position de leader dans le nouveau Magic Quadrant sur les services managés du Digital Workplace!