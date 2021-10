C’est vendredi… Et c’est donc le jour de votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo avec l’actualité de la semaine commentée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias.

Une semaine encore bien riche vient de s’écouler avec notamment quelques évènements majeurs propices aux annonces comme Splunk Conf’21, le lancement des nouveaux Macbook Pro rendus ultra performants par leurs nouveaux processeurs M1 Max, le lancement des nouveaux smartphones Pixel 6 de Google équipés d’une puce signée Google.

Des annonces qui ont interpelé Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui analyse cette nouvelle tendance des géants de la Tech de développer eux-mêmes leurs processeurs plutôt que de s’appuyer sur les spécialistes du domaine que sont Intel, Qualcomm ou AMD. D’ailleurs, Alibaba Cloud a cette semaine également annoncé avoir développé pour son Cloud son propre processeur 128 cœurs.

Parallèlement, le dossier de la semaine est consacré au TOP 250 des éditeurs français…

Mais d’autres sujets ont aussi retenu l’attention de nos commentateurs… Découvrez les ci-dessous :

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:55 Les grands de la Tech veulent leurs propres processeurs…

Il n’y a décidément pas qu’Intel, AMD et Qualcomm. Les grands de la Tech ont une telle puissance financière qu’ils peuvent désormais développer leurs serveurs pour mieux servir leurs besoins et mieux se différencier. Google imite Apple (qui a introduit ses M1 Pro et M1 Max cette semaine) et lance ses Pixel 6 animés par un processeur maison. Dans le cloud, Alibaba Cloud s’inspire d’AWS et lance son propre processeur 128 cœurs pour ses propres serveurs Cloud.

> Google lance son propre processeur pour animer ses nouveaux Pixel

> Une nouvelle puce 128 cœurs sur le cloud d’Alibaba

> Apple lance deux nouveaux processeurs M1… pour animer de nouveaux Macbook Pro.

04:45 Scaleway lance Kosmos

Le troisième grand cloud provider français se rappelle au bon souvenir de tous avec un nouvel outil original : Kosmos. Il s’agit d’une console d’administration en mode SaaS pour manager des clusters Kubernetes avec des nœuds répartis un peu partout et notamment sur différents clouds publics.

06:50 Un second souffle pour le DMP ?

Le gouvernement lance un nouveau plan sur l’e-santé doté de 650 millions d’euros avec notamment la volonté de relancer le Dossier Médical Partagé au travers d’un service plus utile et plus immédiatement accessible dénommé « mon espace santé ». Un futur concurrent public pour Doctolib ?

10:11 Une class action contre Canon

Certaines imprimantes Pixma de Canon seraient bridées de sorte qu’il est impossible d’utiliser la fonction scanner si les cartouches d’encre sont vides.

13:30 OVHcloud réussit son introduction

Une semaine après son entrée, l’action semble se stabiliser à 22 euros, largement au-dessus de son prix d’introduction à 18,50 €. Ce qui valorise l’entreprise à 4 milliards d’euros.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:45 Le TOP 250 des éditeurs

Les éditeurs français ont bien résisté à la crise pandémique. Le chiffre d’affaires combiné des éditeurs inclus dans le 11ème panorama TOP 250 de Numeum et EY atteint 17,9 milliards d’euros, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2010 ! Mais attention, les 5 premiers réalisent à eux seuls plus de la moitié de ce chiffre cumulé.

A VENIR…

18:32 LE DSI DE L’ANNEE, c’est maintenant que tout se joue…

Et si vous étiez le prochain « DSI de l’année ». Chaque année, l’évènement organisé par IT for Business donne l’occasion aux DSI de porter leurs projets et de mettre en lumière le travail de leurs équipes. Mais pour être élu, il faut d’abord et avant tout candidater ! Et les candidatures se jouent maintenant et jusqu’au 18 novembre. IT for Business a cette année mis en place tout un dispositif pour vous simplifier la démarche. Alors vite, DSI de toutes régions, n’hésitez plus !

COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

20:35 Nouveau carton rouge pour Orange et SFR

Décidément, les opérateurs télécoms ne sont pas en veine… Orange et SFR ont connu une panne cette semaine qui a handicapé leurs utilisateurs mobiles.