Alors que le marché des actions est plutôt malmené et que plusieurs introductions récentes se sont quelque peu mal passées, OVHcloud a réussi son introduction…

Vendredi soir, les responsables d’OVHcloud devaient se sentir plutôt soulagés. L’entreprise est entrée en bourse ce 15 octobre. Elle avait eu la bonne idée d’opter prudemment pour une introduction dans le bas de la fourchette envisagée à savoir 18,5 euros par actions. Après des premières minutes orientées à la baisse, l’action prenait plus de 8% à la mi-journée pour finalement clôturer à 19,7 euros.

Ce qui permet ainsi à OVHcloud de capitaliser aux alentours de 3,7 milliards d’euros et en fait la huitième plus importante valeur technologique cotée sur EuroNext Paris.

Non seulement il s’agit là de la plus grosse introduction de l’année sur Euronext Paris mais la demande d’actions par les particuliers a atteint les 73 millions d’euros, un niveau jamais atteint depuis l’introduction de la Française des jeux en 2019. Le succès de cette introduction en bourse tient donc à la bonne popularité d’OVHcloud chez les actionnaires particuliers alors que l’entreprise est perçue comme un pilier de la souveraineté numérique européenne dans le cloud et ceci malgré quelques actualités peu glorieuses comme l’incendie d’un datacenter à Strasbourg en début d’année ou encore la panne rencontrée quelques heures seulement avant l’introduction en bourse après une erreur humaine.

Par ailleurs, 40% des actions proposées à la vente sont tombées dans l’escarcelle de sociétés de gestion françaises.

Confirmant son introduction réussie, ce Lundi, l’action d’OVHcloud était à la mi-journée à la hausse de 8,18% à 21,315 euros.

Cette IPO était particulièrement suivie par les autres licornes de la French Tech. OVHcloud est en effet la seconde entreprise du Next40 après Believe en juin 2021 à tenter une introduction en Bourse. À quand le tour de Back Market, ManoMano, Doctolib et autre Mirakl ?