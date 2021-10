Bienvenue sur InfoNews Hebdo, votre émission vidéo qui récapitule chaque vendredi l’actualité IT de la semaine.

Ce vendredi est une nouvelle occasion de retrouver Guy Hervier et Jean-François Le Nilias aux commentaires de l’actualité IT de la semaine.

Plusieurs sujets ont retenu l’attention de nos analystes, à commencer par les investissements lourds d’Oracle pour étendre son cloud OCI à de nouvelles régions dont la France.

De cloud il en a aussi été question cette semaine avec Google Cloud Next et l’annonce d’un partenariat stratégique entre Thalès et Google pour construire un cloud de confiance certifiée ANSSI basé sur GCP.

Autre acteur à s’être mis en évidence cette semaine, Dell tenait son Summit Européen. L’occasion pour le constructeur de lancer de nouveaux PC durcis et de nouvelles solutions hyperconvergées pour le Edge.

Le cloud est d’ailleurs le dossier de la semaine avec une étude qui montre un écosystème toujours en forte croissance.

   

À LA UNE CETTE SEMAINE

00:40 Dell Summit 2021 : de nouvelles solutions pour le Edge

Dell a dévoilé un nouveau serveur hyperconvergé VxRail qui s’appuie sur toute l’intelligence répartie de VMware pour permettre un déploiement à l’Edge et une administration simplifiée à distance.

Pour en savoir plus : Dell : des PC durcis à l’hyperconvergence pour le Edge…

03:55 Google Cloud : de la confiance et du multicloud

Google Cloud Next est la grande conférence annuelle de Google Cloud. L’occasion pour l’hyperscaler de dévoiler son évolution stratégique avec un focus sur les initiatives souveraines, le multicloud et le Edge.

À lire également :

Des tableaux de bord pour mesurer les émissions CO2 d’Azure et Google Cloud.

Google Cloud Next’21 : Entre initiatives souveraines et multicloud

07:20 Oracle ouvrira 14 nouvelles régions OCI en 2022

À moins que le ciel ne leur tombe sur la tête d’ici là, Oracle ouvrira bien la première région française de son cloud OCI en 2022 à Marseille… En attendant celle d’une région Parisienne un peu plus tard.

Pour en savoir plus : Oracle ouvrira 14 régions cloud OCI en 2022, dont la France

10:30 Un G30 du Ransomware sans la Chine ni la Russie

30 nations se sont réunies aux USA pour trouver une parade à l’ennemi cyber numéro 1 : les ransomwares. Mais deux absences remarquées en disent long sur le chemin à parcourir…

14:40 Smile acquiert Alter Way

L’ESN Française orientée applicatif Smile rachète une autre ESN française plutôt orientée infrastructure et open source. Une fusion qui a du sens pour aboutir à des offres plus complètes.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:45 Le cloud continue d’accélérer.

235 milliards de dollars… C’est ce que représente aujourd’hui l’écosystème du cloud. La nouvelle étude Synergy Research Group chiffre ce que l’on sait déjà : le cloud est en pleine accélération avec encore 25% de croissance annuelle.

À SUIVRE PROCHAINEMENT

21:55 Open Source Experience : 9 & 10 novembre 2021 à Paris

Le rendez-vous européen de la communauté Open Source se tiendra en présentiel au Palais des Congrès de Paris les 9 et 10 novembre. 70 exposants et 2 jours intenses de découverte des tendances, networking et d’opportunités business dédiés à l’Open Source et à son potentiel pour innover !

Pour s’inscrire : Pourquoi visiter? – Opensource experience

CARTON JAUNE

23:00 OVHcloud en panne la veille de s’introduire en Bourse

Une simple erreur de copier/coller aura rendu inaccessibles de nombreux sites hébergés par OVHcloud pendant plusieurs heures. Une erreur humaine qui fait désordre alors que l’opérateur cloud entre en bourse ce vendredi…