Cette fois c’est sûr… Oracle ouvrira bien une région française de son cloud OCI, à Marseille le 8 novembre prochain et à Paris en 2022.

En 2019, Forrester osait prédire qu’IBM et Oracle lèveraient le pied sur leurs investissements cloud. Le cabinet envisageait même qu’Oracle orienterait ses clients vers Azure…

C’était avant la crise pandémique et l’accélération des transformations numériques qui ont multiplié les opportunités.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette « bold prediction » du Forrester ne pouvait pas tomber plus à côté de la plaque. Car Oracle a fait exactement l’inverse et poursuit ses investissements massifs dans le cloud.

Fidèle à sa vision avec sa stratégie de double région, un engagement de développement durable et une architecture cloud nouvelle génération, l’éditeur – qui acquiert de plus en plus la stature d’hyperscaler – annonce sa volonté d’accroître la présence internationale d’OCI (Oracle Cloud Infrastructure) qui comprend déjà 30 régions. Il veut ainsi ouvrir 14 nouvelles régions cloud en 2022.

À l’heure du cloud de confiance français et des volontés de souveraineté numérique européenne, l’Europe sera largement couverte par cette expansion : Milan (Italie), Stockholm (Suède), Marseille (France), l’Espagne…

Oracle va donc enfin ouvrir sa première région française le 8 novembre 2021. Fidèle à sa volonté d’offrir à ses clients davantage de résilience en ouvrant deux régions dans les pays où il opère, l’éditeur ouvrira une seconde région Française sur Paris en 2022 (comme le confirme sa carte d’implantations : Cloud Regions and Data Centers | Oracle).

Rappelons qu’AWS dispose depuis 2017 d’une région France (sur Paris avec 3 zones de disponibilité), qu’Azure dispose de deux régions France (France Central à Paris avec zones de disponibilité et France-Sud à Marseille) depuis 2018, et que Google Cloud a commencé l’implémentation des 3 zones de disponibilité d’une région France qui devrait concrètement ouvrir durant le premier semestre 2022.

Parmi les autres extensions territoriales prévues l’an prochain par Oracle, on retiendra Singapour (Singapour), Johannesburg (Afrique du Sud), Jérusalem (Israël), le Mexique et la Colombie.

« Oracle Cloud Infrastructure a connu une croissance exceptionnelle l’année dernière », se réjouit Clay Magouyrk, Executive Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. « Nous avons développé plusieurs centaines de nouveaux services et fonctionnalités cloud, et nous constatons que les entreprises du monde entier sont toujours plus nombreuses à se tourner vers OCI pour exécuter leurs charges de travail les plus critiques dans le cloud. Avec les régions cloud supplémentaires, de plus en plus d’entreprises pourront utiliser nos services cloud pour soutenir leur croissance et leur réussite globales. »