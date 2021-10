Pour son Dell Technologies Summit EMEA, Dell a plutôt focalisé son attention sur les extrémités du réseau avec un VxRail pour le Edge et de nouveaux PC ultra-baroudeurs.

Surfant sur les récentes études, dont celles d’IDC qui estiment que 50% des infrastructures IT déployées en 2023 se feront à la périphérie du réseau, Dell a dédié la quasi-totalité des annonces de sa dernière conférence EMEA – qui se tient cette semaine – au Edge Computing.

« L’Edge est la prochaine grande frontière technologique. Elle est partout autour de nous, du retail à la manufacture, des villes intelligentes aux hôpitaux » explique Michael Dell le CEO de Dell Technologies. « Chez Dell, nous innovons avec des solutions simples pour permettre aux organisations d’analyser la donnée au plus proche de là où elle est générée, pour prendre des décisions plus rapidement, pour améliorer les résultats et faire avancer le progrès. »

L’annonce la plus marquante est ainsi celle des « Dell EMC VxRail Satellite Nodes », des infrastructures reposant sur le modèle opérationnel hyperconvergé de VxRail mais spécialement calibrées pour un déploiement Edge avec une infrastructure minimaliste. L’idée consiste à ne déployer qu’un seul nœud VxRail dans les agences, les magasins, les petits sites décentralisés tout en bénéficiant d’une gestion centralisée et de fonctionnalités de résilience fournies par VMware. La solution est pensée pour se passer de local technique et de ressources humaines spécialisées sur place.

Seconde nouveauté totalement alignée avec la première, Dell EMC Edge Gateway est une passerelle 5G conçue pour connecter de façon sécurisée un ensemble d’équipements IT et OT. L’appareil, animé par des processeurs Intel de 9ème génération et conçu sans ventilateur (fanless) pour un silence absolu, est adapté aux environnements industriels et résiste à des plages de températures comprises entre -15°C et 60°C. Outre son rôle de passerelle de connectivité, la machine offre aussi des capacités de stockage et de calcul qui permettent d’exécuter des applications de traitement de données et d’analyse en local dans un pur esprit Edge Computing.

Enfin on retiendra le lancement de nouveaux PC durcis. Les PC militarisés et ultra-baroudeurs ont toujours été au catalogue de Dell. C’est l’un des constructeurs les plus reconnus de matériels durcis capables de résister à n’importe quelles conditions météorologiques ou de transport.

Deux nouveaux PC viennent enrichir la gamme.

Le Latitude 5430 Rugged est un PC 14 pouces semi-durci qui se veut le plus léger de sa catégorie et offre une connectivité 5G.

Le Latitude 7330 Rugged Extreme est un modèle 13 pouces à connectivité 5G spécialement conçu pour les environnements les plus extrêmes.

Les deux modèles sont animés par des processeurs Intel Core i de 11ème génération (avec étage graphique Intel Xe), offrent un WiFi 6E, disposent d’écrans tactiles manipulables avec des gants et offrent jusqu’à 25 heures d’autonomie avec un double système de batteries interchangeables à chaud.