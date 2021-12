Guy Hervier est de retour aux commandes cette semaine pour analyser en compagnie de Jean-François Le Nilias les temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Comme chaque Vendredi, voici l’heure d’InfoNews Hebdo votre émission vidéo qui fait le tour de l’actualité informatique et télécom. Nos animateurs reviennent sur l’évènement de la semaine, l’AWS Re:Invent 2021 avec des annonces originales notamment pour aider les entreprises à se défaire de leurs mainframes en migrant leurs workloads COBOL vers le cloud.

Ils évoquent aussi les dernières annonces de Qualcomm qui poursuit ses efforts pour voir éclore un véritable écosystème Windows sur ARM, le partenariat de FolioTeam et Alcatel-Lucent autour d’une nouvelle offre CPaaS très collaborative, le rachat de Quest Software.

Enfin, ils analysent les chances de la coalition montée par Cloudnext qui fait appel à la Comission Européenne pour empêcher Microsoft de continuer à intégrer ses propres services cloud au cœur de Windows, une pratique qu’elle juge anti-concurrentielle.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

01:00 Qualcomm lance sa troisième génération de CPU pour PC

Qualcomm persiste et signe. Tout en étant très conscient du retard qu’il lui reste à combler face aux processeurs M1 d’Apple, Qualcomm améliore grandement ses processeurs ARM destinés aux PC Windows. Objectif, accélérer la mise en place d’un écosystème avant l’arrivée d’une Next Gen pleine de promesses…

En savoir plus : Qualcomm lance sa troisième génération de processeurs ARM pour PC

04:45 Folioteam et Alcatel-Lucent lancent une solution collaborative cloud

Les deux entreprises ont monté un partenariat pour proposer une nouvelle solution de Communication Platform as a Service, 100% française. Une offre qui sonne bien à l’heure du cloud souverain.

En savoir plus : Foliateam et Alcatel-Lucent lancent une offre de cloud collaboratif 100% française

07:25 AWS veut migrer les Mainframes vers son cloud

AWS Re:Invent est toujours un évènement truffé de surprises et d’annonces. L’édition 2021 ne déroge pas à la règle en amenant AWS sur un terrain sur lequel on ne l’attendait pas : celui des mainframes, de leurs Workloads COBOL et des solutions pour les migrer vers le cloud !

En savoir plus : AWS Re:Invent 2021 : Graviton 3, mainframes, ML pour tous, jumeaux numériques et plein d’autres choses

11:20 Quest Software racheté pour 5,4 milliards de dollars

Quest Software – célèbre éditeur des solutions Binary Tree, Change Auditor, erWin, Foglight ou la suite KACE – qui a un temps servi de fondation à Dell Software avant de redevenir une société indépendante, vient d’être racheté par un fonds pour la coquette somme de 5,4 milliards de dollars !

13:10 Lacework lève 1,3 milliard de dollars

La startup qui secoue le petit monde de la cybersécurité avec son approche centrée sur la donnée et les containers ne cesse de grossir et de faire parler d’elle. En vogue, elle vient de lever 1,3 milliard de dollars.

En savoir plus : Lacework lève 1,3 milliard de dollars

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:50 Haro sur les GAFAM

On se croirait revenu dans les années 2000… Une coalition d’éditeurs porte plainte contre Microsoft pour concurrence déloyale. En ligne de mire, l’intégration de Teams et OneDrive dans Windows 11 qui ne laisserait aucune place à la concurrence. Mais au-delà, ce sont les pratiques de Google, Apple et Amazon pour promouvoir leurs services qui sont visées. Elles sont mêmes désormais dénoncées par les opérateurs qui trouvent que ces clouds devraient les aider à financer leurs infrastructures.

En savoir plus : Un groupement d’éditeurs européens porte plainte contre Microsoft

À SUIVRE PROCHAINEMENT

20:30 Matinale IT for Business autour de l’hyperconvergence – 19 janvier 2022, dès 9H30

L’hyperconvergence sort de son cadre d’origine et s’étend peu à peu au stockage secondaire et au multicloud avec un même objectif : masquer la complexité des systèmes d’information modernes pour donner davantage d’agilité aux équipes IT et à l’entreprise. La nouvelle matinale d’IT for Business veut éclairer les DSI sur ces nouvelles perspectives de l’hyperconvergence.

Pour s’y inscrire : Les Matinales IT For Business – L’hyperconvergence, socle du cloud privé et de l’hybride

COUP DE CHAPEAU

22:10 L’Assemblée Nationale approuve le CyberScore

Peut-on mesurer la sécurité d’un site Web, comme on mesure aujourd’hui la qualité nutritive des aliments (avec le NutriScore) ou la consommation énergétique des équipements ? L’Assemblée nationale le croit. Elle vient d’approuver l’élaboration d’une Loi validant un CyberScore qui doit entrer en vigueur en 2021.