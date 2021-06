Comme chaque vendredi, retrouvez InformatiqueNews Hebdo, l’émission qui déchiffre les temps forts de l’actualité IT de la semaine…

Guy Hervier et Jean-François le Nilias sont fidèles aux commandes de notre émission vidéo qui porte un autre regard sur l’actualité informatique de la semaine.

Ils reviennent ainsi sur le lancement d’HarmonyOS 2, le système de Huawei qui doit remplacer Android sur ses smartphones et tablettes. Ils épluchent la dernière étude de Datadog qui démontre l’incroyable montée en puissance du Serverless dans les entreprises. Ils commentent également la montée sans fin des velléités de souveraineté numérique de l’Europe avec une nouvelle enquête de l’UE sur les usages d’AWS et Office 365. Une envie de souveraineté qui inspire Bouygues Telecom Entreprises qui lance sa propre entité cloud « OnCloud ».

Le rachat de la semaine n’est autre que celui de Cloudera et Guy Hervier s’interroge sur l’avenir des anciennes stars du Big Data façon Hadoop à l’heure de l’IA et du data cloud.

Enfin, nos animateurs épluchent la dernière enquête Synergy Research sur la colocation…

   

EN BREF

00:40 Huawei lance enfin son système Harmony OS

Largement inspiré d’iOS, Android et même Windows Phone mais avec également quelques idées originales pour simplifier les scénarios cross-devices, Harmony OS surprend et séduit. Mais cela peut-il être suffisant pour l’imposer dans le paysage en dehors de la Chine ?

Pour en savoir plus : Huawei dévoile HarmonyOS 2 et démarre son déploiement sur plus de 100 modèles de smartphones et tablettes !

03:50 Le Serverless en pointe chez les opérateurs de cloud

L’informatique sans serveur, autrement dit le Serverless, a le vent en poupe. Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions, mais aussi ACS, AKS, EKS, Cloud Run… Les développeurs raffolent de ces nouvelles approches où ils n’ont plus à coder la plomberie et où ils ne se concentrent qu’à l’essentiel.

A lire également : Les différents visages du Serverless Computing

06:00 L’UE s’interroge sur les usages d’AWS et Office 365 par ses agences

L’Union Européenne toujours un peu plus inquiète sur sa souveraineté numérique. Une semaine après que la France ait annoncé sa stratégie nationale pour le cloud aux ambitions très souveraines, les institutions européennes lancent une enquête sur l’usage d’AWS et Office 365 par les différentes agences.

08:45 Bouygues Telecom Entreprises se réimagine en cloud de confiance

Désireux de surfer sur la vague souveraine qui soulève le numérique français et européen, Bouygues Telecom lance une nouvelle entité « Bouygues Telecom Entreprises OnCloud », à la fois hébergeur IaaS et partenaire de clouds privés, fruit du rachat de Nerim en 2019.

A lire également :

– Bouygues Telecom lance son propre cloud souverain

– Bouygues Telecom Entreprises lance une entité dédiée au cloud

10:35 Cloudera racheté par des fonds d’investissement

Ancienne pépite de l’univers Hadoop et star du Big Data, Cloudera est racheté pour 5,3 milliards d’euros par deux fonds d’investissement. La fin d’une époque ?

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:20 Nouveau rapport sur la colocation…

Equinix, Digital Ready, NTT… Voici les trois leaders du marché de la « colocation » autrement dit de l’hébergement d’infrastructures informatique en colocation dans des datacenters spécialisés permettant de rapprocher les entreprises des grands acteurs du cloud. Mais au final, 70% des datacenters sont concentrés sur 30 métropoles.

À SUIVRE PROCHAINEMENT

15:00 VivaTech revient du 16 au 19 juin

Profitant du déconfinement, VivaTech fait son grand comeback en présentiel (mais se déclinera aussi en virtuel) pour familiariser entreprises et grand public aux dernières innovations numériques. Plus de 1100 exposants sont attendus avec les interventions de grands noms : Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Stéphane Richard (Orange), Arvind Krishna (IBM), Brad Smith (Microsoft), Ken Hu (Huawei), et bien d’autres !

Pour s’y inscrire : Get your pass | Viva Technology

LE COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

00:30 La panne inadmissible…

Le 15 (SAMU), le 17 et le 18 ne répondent plus… Les principaux services d’urgence français ont été rendus inaccessibles par la panne d’un routeur. Une situation inadmissible pour le gouvernement français qui a empêché l’intervention de services d’urgence et entraîné la mort de concitoyens. Orange a lancé une enquête interne pour faire la lumière sur cette défaillance qui n’aurait jamais du se produire.

