Tous les vendredis, InformatiqueNews vous propose en vidéo une analyse des principales actualités de la semaine écoulée. Bienvenue sur InfoNews Hebdo…

Guy Hervier est exceptionnellement en compagnie de Thomas Pagbé pour animer ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo.

Ensemble, ils reviennent sur quelques temps forts de la semaine à commencer par les annonces d’Intel qui a officialisé la 12ème génération de processeurs Intel Core avec des performances très significativement en hausse et des prix attractifs. Une génération pour laquelle Windows 11 a été spécialement pensé.

Nos deux animateurs s’attardent aussi sur les annonces de la dernière conférence NetApp Insight 2021, sur les résultats d’IBM à la veille d’un split historique, sur de nouvelles études publiées cette semaine ainsi que sur le dernier bébé de l’ANSSI, un observatoire des métiers de la cybersécurité.

Ils reviennent également sur la dernière annonce de Facebook qui renomme sa holding « Meta » et se prépare à nous plonger dans son Métaverse virtuel.

    

EN BREF, CETTE SEMAINE

00:59 Des Core 12ème génération deux fois plus performants

Intel a marqué la semaine écoulée avec une 12ème génération de processeurs « Core i » pour ordinateurs de bureau qui doit lui permettre de retrouver la 1ère place sur le podium de la performance. Des processeurs qui allient cœur « Performance » et cœur « Economes » pour un multitâche pensé pour Windows 11.

04:35 NetApp aussi poursuit sa route vers un multicloud hybride

À l’occasion de NetApp Insight 2021, l’éditeur a démontré la cohérence de sa vision « cloud hybride » et annoncé de nombreuses nouveautés aussi bien en matière de sécurité que de souplesse de gestion des données.

07:35 L’ANSSI crée un observatoire des métiers de la Cybersécurité

Guillaume Poupard a annoncé le lancement d’un observatoire pour répondre aux questions sur l’emploi dans la cybersécurité et redonner un peu de transparence à des métiers qui ne sont pas toujours bien définis et bien compris…

11:40 IBM annonce des résultats en demi-teintes avant son split

IBM prépare son split pour début novembre. Et Red Hat s’affirme plus que jamais comme le véritable moteur du nouveau IBM alors que les services historiques survivront chez Kyndryl.

16:42 Les dépenses informatiques toujours en hausse après la pandémie

Les dépenses IT vont progresser de 6% en 2022 selon les prédictions du Gartner. Des dépenses essentiellement portées par les logiciels et les services Cloud.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

19:00 Deux enquêtes et des DSI

Forrester d’un côté et Pure Storage de l’autre trace le visage des DSI et des défis qui les attendent en 2022.

À VENIR PROCHAINEMENT

24:00 La Matinale IT For Business : Transformation digitale de la Banque et de l’Assurance

Un rendez-vous en virtuel à ne pas manquer le 17 novembre 2021, dès 9H30. Dans leur route vers la transformation numérique, les banques et les assurances comme de nombreuses autres entreprises ont vécu une forte accélération durant la crise pandémique. Sans oublier l’impact des néobanques et des Fintechs qui viennent bouleverser marchés et habitudes.

Pour s’inscrire : Les Matinales IT For Business – Banques et Assurances : comment réussir sa transformation ? (itforbusinesslesmatinales.fr)

LE COUP DE GUEULE

25:55 Marc Zuckerberg veut embarquer l’humanité dans un virtuel 3D

La holding de Facebook change de nom et s’appellera désormais Meta (le réseau social Facebook conservant son propre nom). Une façon pour Mark Zuckerberg de positionner son nouveau projet de Metaverse au cœur des activités du groupe. Un projet qui inquiète et qui veut plonger l’humanité dans un univers 3D virtuel… histoire de mieux nous abrutir ?