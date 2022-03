Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, votre émission qui fait le tour de l’actu IT : une semaine marquée par la sortie de Java 18, les partenariats forts de Nutanix dnas le cloud hybride et par la publication du nouveau rapport Synergy sur les datacenters hyperscales.

Aux commandes de cette nouvelle émission, Guy Hervier et Jean François Le Nilias ont choisi de revenir dans cet épisode sur la sortie de Java 18, officialisé par Oracle alors que l’éditeur a parallèlement inquiété les entreprises en intégrant justement Java dans ses redoutées audits de contrôle des licences. Une inquiétude née des changements de licences de Java au cours de sa vie alors que bon nombre d’entreprises et de développeurs pensent que les anciennes versions n’ont pas de licences Oracle attachées.

Nos commentateurs reviennent également sur Google Analytics devenu « illégal » en Europe par manque de conformité au RGPD et par son stockage des données réalisé aux USA. De quoi semer un trouble chez tous les éditeurs de sites Web qui pour échapper aux contrôles de la CNIL vont devoir adopter d’autres solutions de mesures d’audience.

Ils reviennent également sur la décision d’IBM de trainer en justice LzLabs alors que la technologie de cette dernière est beaucoup utilisée pour la modernisation dans le cloud des Workloads Mainframes. Ils évoquent aussi les accords de Nutanix avec Equinix et OVHcloud pour offrir davantage d’options aux scénarios hybrides des entreprises.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

Java 18 est disponible, attention aux audits

Oracle a officialisé Java 18, la nouvelle version de son langage et de l’Oracle JDK. Dans le même temps, nos confrères de The Register dévoilent que l’éditeur a aussi intégré Java dans ses redoutés et redoutables contrôles de Licences. De quoi encourager un peu plus de DSI à opter pour les éditions open source OpenJDK.

Google Analytics est illégal selon la CNIL

Pour une mauvaise nouvelle, c’est une mauvaise nouvelle… Pour Google, comme pour tous les éditeurs de sites Web. La CNIL confirme que l’outil de mesures d’audience de Google, Google Analytics, n’est pas conforme au RGPD et transfère les données privées vers les USA.

Le mainframe, encore et toujours…

Alors qu’IBM s’apprête à annoncer prochainement sa nouvelle génération de mainframes pour succéder au z15, la firme traine LzLabs devant les tribunaux. Ce dernier produit une plateforme permettant de migrer les workloads mainframes dans le cloud. Une concurrence pour les mainframes mais aussi pour le cloud IBM et son offre Wazi-aaS (Mainframe Z-as-a-Service).

> IBM défend ses propriétés intellectuelles et brevets sur les mainframes

> IBM met ses mainframes dans son cloud…

Nutanix sur tous les fronts hybrides…

Nutanix redouble d’efforts pour que sa plateforme soit disponible « as-a-Service » chez un maximum d’hébergeurs et de clouds de sorte que sa brique soit la plus universelle possible et couvre tous les scénarios hybrides des entreprises. Deux partenariats ont été dévoilés, un avec OVHcloud, l’autre avec Equinix.

> Nutanix propose aussi sa plateforme cloud Hybride chez Equinix

> OVHcloud : un partenariat avec Nutanix et une plainte contre Microsoft

Thoma Bravo acquiert Anaplan

Le célèbre fonds d’investissement qui s’est déjà emparé de ProofPoint, Medallia et Talend annonce l’acquisition d’Anaplan pour 10,7 milliards de dollars.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Les USA dominent les datacenters hyperscales.

Alors que le monde s’inquiète de plus en plus de l’impact environnemental du numérique, une étude Synergy dévoile que le nombre de datacenters géants « hyperscale » dépassera la barre des 1.000 d’ici 3 ans. 40% d’entre eux sont américains et représentent 50% de la capacité mondiale.

À VENIR PROCHAINEMENT

LE COUP DE CHAPEAU DE LA SEMAINE

Et le DSI de l’année est… Pascal Bigard, DSI du groupe GCC.

Cette semaine avait lieu la 23ème édition des « DSI de l’Année », une cérémonie grandiose au Musée d’Orsay qui a vu 7 DSI et 1 patron d’entreprise recevoir les précieux trophées marquant des projets phares. Le Graal, le « Grand Prix DSI de l’année » a été attribué à Pascal Bigard, DSI du groupe GCC, également élu « DSI Augmenté de l’année ».

Retrouvez le palmarès détaillé : DSI de l’Année : On connaît les lauréats de la 23ème édition !