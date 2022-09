Votre émission InfoNews Hebdo fait sa rentrée avec un épisode un peu spécial qui fait le tour des principaux événements de l’actualité IT de l’été : une v2 pour USB4, la fin d’Optane, une class action contre Oracle, une 28ème licorne avec Front, des ransomwares et des acquisitions…

Après une pause estivale traditionnelle, Guy Hervier et Jean-François le Nilias sont de retour aux commandes de leur émission « InfoNews Hebdo » qui fait le tour de l’actualité IT. Pour ce premier numéro de rentrée, ils font un récapitulatif des principales informations de l’été…

Ils reviennent notamment sur l’arrivée d’une nouvelle déclinaison « version 2.0 » de la norme USB4. L’USB est une norme universelle mais si cette v2 de la déclinaison « 4 » de l’USB rattrape son retard sur Thunderbolt avec des débits jusqu’à 80 Gb/s, elle introduit aussi un peu plus de complexité dans la compréhension des versions USB par les non technophiles et dans la compatibilité des câbles.

Autre information à retenir, Intel a annoncé fermer les activités de sa division « Optane Memory Business » continuant de focaliser un peu plus sa stratégie sur les CPU, GPU et DPU. Le fondeur n’a pas réussi à imposer sa technologie 3D XPoint face aux évolutions des mémoires SLC et TLC et face aux futures resistive RAM et magnetoresistiveRAM.

Pendant ce temps en France, les ransomwares pourrissaient les vacances de bien des RSSI et DSI avec quelques attaques notables sur Altice et sur l’hôpital de Corbeil par exemple.

Autre information qui a retenu l’attention de nos animateurs, l’interdiction par le gouvernement Biden à Intel, NVidia et AMD de ventre leurs GPU haut de gamme aux organisations chinoises et russes. De quoi freiner les développements IA et HPC dans ces pays. Un retour au temps de la Guerre Froide…

Du côté des actualités « juridiques » du monde IT, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias se penchent sur la Class Action déclenchée contre Oracle pour une collecte jugée illégale de données personnelles. Une affaire qui éclaire un profil méconnu d’Oracle et de ses activités.

L’actualité politique de l’IT, c’est bien évidemment la nomination d’un ministre (et non plus un « simple » secrétaire d’État) du Numérique en la personne de Jean-Noël Barrot.

Enfin, nos animateurs s’attardent sur l’aspect économique de l’actualité IT de l’été avec la levée de fonds de la startup Front, nouvelle licorne française, le futur rachat de Darktrace par le fonds Thoma Bravo et le rachat de Micro Focus par OpenText.

     

AU SOMMAIRE :