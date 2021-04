Bienvenue dans notre rendez-vous vidéo hebdomadaire. Chaque Vendredi, InformatiqueNews propose son récapitulatif commenté de l’actualité IT de la semaine.

Comme chaque fin de semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffre les annonces et évènements qui ont agité le petit monde de l’informatique et des télécoms. Cette semaine, leur attention a été particulièrement retenue par l’arrivée du support des applications graphiques Linux sous Windows 10, le lancement de PowerStore OS 2.0 et d’une nouvelle baie Dell EMC PowerStore d’entrée de gamme, et l’IPO réussie d’UiPath. Ils reviennent également sur les changements sur le marché des smartphones et l’avis de l’Anses sur les risques de la 5G.

Ils se penchent également sur une nouvelle étude publiée par IDC et Unisys qui évalue les changements opérationnels que les entreprises envisagent une fois la crise pandémique terminée et les collaborateurs de retour dans les bureaux.

Ils saluent également Charles Geschke, père de PostScript et cofondateur d’Adobe, décédé cette semaine.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Linux et Windows n’en finissent pas de se rapprocher

Microsoft veut faire de Windows 10, l’environnement de prédilection des développeurs qu’ils créent des applications mobiles, serveurs, cloud ou desktop. Après avoir intégré un Kernel Linux dans Windows 10 avec la fonctionnalité WSL, Microsoft étend désormais la compatibilité de Windows aux applications Linux graphiques.

03:00 Nouvelles baies de stockage PowerStore chez Dell EMC

En lançant ses nouvelles baies PowerStore à l’été dernier, Dell EMC a fait souffler un vent de renouveau dans l’univers du stockage avec des fonctionnalités originales comme AppsOn et une approche Software Defined très aboutie. Cette semaine, Dell EMC a lancé la v2 de son PowerStore OS qui améliore les performances des baies existantes et introduit un nouveau modèle plus accessible.

04:35 La 5G n’est pas dangereuse selon l’ANSES

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, la 5G ne présente pas de « risques nouveaux » ou accrus pour la santé mais réclame davantage d’études scientifiques sur les éventuels effets sanitaires des nouvelles fréquences.

07:10 Huawei n’est plus dans le Top 5 mondial des smartphones

N’ayant plus accès à la version officielle d’Android ni aux services du Google Play Store depuis son bannissement par le gouvernement américain, le fabricant chinois est désormais très handicapé et voit ses ventes s’effondrer en Europe mais également en Chine (d’autant qu’il s’est séparé de sa marque Honor). Il n’apparait désormais plus dans le Top 5 mondial !

09:50 UIPath lève 1,3 Md$ en bourse

Le marché de la RPA est en pleine effusion. Et l’un de ses leaders, l’Européen UiPath en profite pour entrer en bourse et lever au passage 1,3 milliards de dollars.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:45 Deux entreprises sur trois vont changer durablement leur organisation

Alors que certaines entreprises américaines ont enclenché un très progressif retour de leurs salariés au bureau, une nouvelle étude IDC commanditée par Unisys, explore le ressenti des responsables d’entreprise et des salariés quant aux changements à opérer dans l’organisation du travail.

À VENIR PROCHAINEMENT

14:50 Deuxième session pour French Gaïa-X Hub

Orchestré et animé par le Cigref, le French Gaia-X Hub, qui regroupe tous les acteurs français actifs au sein du projet de métacloud européen, organise sa seconde plénière en virtuel. L’occasion de faire le point sur les travaux des différents groupes et de continuer à explorer le potentiel de Gaia-X et de la convergence des data spaces européens.

LE COUP DE CHAPEAU DE LA SEMAINE

16:20 Le père du langage PostScript nous a quittés

Charles « Chuck » Geschke, mathématicien mais aussi co-fondateur d’Adobe et père du langage PostScript, est décédé le 16 avril à l’âge de 81 ans.

