Pepperbay, éditeur français de solutions de gestion en mode Saas, fait évoluer son application ERP dédiée aux entreprises du négoce, de la distribution et de l’industrie « TRADE.EASY » en repensant l’interface utilisateur pour les usages en mobilité.

« L’accès à un ERP en toute circonstance est une nécessité pour nos clients, mais la mobilité ne doit pas se contenter d’un simple portage de l’application Desktop » explique Alexandre Germonneau, Product Manager chez Pepperbay. Car la principale nouveauté de la version 2024 de l’ERP « TRADE.EASY » consiste effectivement à adresser tous les scénarios mobiles sur smartphones et tablettes.

D’une conception modulaire, la plateforme ERP TRADE.EASY est ancrée dans les besoins quotidiens des entreprises. Elle offre des fonctionnalités adaptées aux défis et aux normes de divers secteurs tels que le négoce, le commerce de gros, la distribution, l’agroalimentaire et l’industrie. Réputé robuste, ergonomique et efficace, l’ERP en mode SaaS de Pepperbay permet de numériser entièrement et en temps réel la gestion de tous les flux de marchandises, d’augmenter la productivité et de promouvoir la collaboration entre les équipes.

Répondre aux usages de terrain

Conscient des besoins croissants d’agir directement sur le terrain, directement là où tout se passe, Pepperbay fait évoluer sa solution pour rendre toujours plus simple et ergonomique l’utilisation de son ERP en situation de mobilité et au sein des entrepôts. La nouvelle application mobile propose toutes les fonctionnalités utiles aux équipes de terrain au travers d’une interface repensée pour les usages mobiles et les terminaux nomades. Depuis leur tablette, smartphone ou terminal d’entrepôt, les utilisateurs peuvent aisément et efficacement réaliser les opérations courantes, en mode connecté ou déconnecté. Typiquement, les opérations de gestion de stock et d’inventaires peuvent se réaliser très facilement alors mêmes que les entrepôts disposent rarement d’une bonne connexion voire même n’ont simplement pas de connexion.

« En situation mobile, il est essentiel de proposer les bonnes fonctionnalités avec des parcours utilisateurs adaptés qui nécessitent une application développée de manière spécifique. TRADE.EASY a bénéficié d’un développement qui permet aux utilisateurs de travailler efficacement en tout lieu, comme depuis un environnement fixe. L’expérience de travail proposée est – quel que soit le contexte – fluide, complète et prend en compte toutes les attentes métiers des collaborateurs » ajoute Alexandre Germonneau.

