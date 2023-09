Le nouveau rapport SOTI Akamai s’inquiète de l’accroissement des cyberattaques contre les entreprises et acteurs des services financiers. Elles ont en effet plus que doublé en 2023. Et l’Europe arrive en tête des cyberattaques DDoS (déni de service).

Selon Akamai, les services financiers sont devenus en 2023 la principale cible des attaques DDoS. Et l’Europe est particulièrement touchée. C’est ce que dévoile le nouveau rapport SOTI Akamai qui analyse les menaces existantes et émergentes qui pèsent sur les banques, les assurances et les autres acteurs financiers.

Intitulé « The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services », révèle que les services financiers sont aujourd’hui la troisième industrie la plus visée par des cyberattaques sur l’ensemble de la région EMEA. Ils prennent même la tête des attaques de type DDoS avec environ un milliard d’attaques d’applications Web et d’API, soit une augmentation significative de 119 % d’une année sur l’autre.

La région EMEA a notamment subi le plus grand nombre d’attaques DDoS, 63,5 % du total mondial, le Royaume-Uni et l’Allemagne étant les plus affectés. Akamai suggère que ces attaques pourraient avoir des motivations financières et politiques, liées à la situation en Ukraine.

Les attaques DdoS contre les segments de marché des jeux d’argent, du commerce et de la fabrication dans la région EMEA dépassent également toutes les autres régions combinées !

Le sous-segment de l’assurance est le plus touché, représentant 54,5 % de toutes les attaques Web, soit une augmentation de 68 % par rapport à l’année précédente. Pour les chercheurs d’Akamai, les compagnies d’assurance sont particulièrement visées en raison de la grande quantité d’informations personnelles qu’elles détiennent.

« Les cybercriminels continuant de suivre l’argent, les services financiers restent une cible extrêmement attrayante » explique Richard Meeus, Director of Security Technology and Strategy, EMEA, chez Akamai avant de rappeler qu’ « il s’agit de l’un des secteurs les plus réglementés et il est donc essentiel pour les entreprises d’aligner leur stratégie de sécurité sur les lois et réglementations émergentes ».