L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des entreprises, chercheurs, journalistes, collectivités et créateurs de services un portail permettant d’accéder aux données sociales des différents Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, 22 régionales, plus structures associées ou équivalentes) dénommé « open.Urssaf« .

Ce portail propose 3 grandes fonctionnalités : un catalogue de données, des analyses graphiques des données et une suite d’API et d’outils.

Dans le catalogue, chaque jeu de données dispose d’un tableau pour accéder à la donnée brute. Des fonctions de filtrage sont proposées, mais également d’export dans les formats les plus courants afin de procéder aux analyses et recoupements nécessaires à l’utilisateur.

La partie graphique a pour vocation de permettre de distinguer les tendances d’un coup d’oeil. Les data-visualisations actuellement en ligne sont proposées par le portail mais elles pourront être enrichies de modèles crées par des utilisateurs et mises en avant sur le site.

Enfin, à ceux qui en voudraient encore plus, « open.Urssaf » propose des api et autres outils auxquels l’accès est réservé aux signataires d’un contrat de partenariat et qui remplissent les critères d’éligibilité.

Ce nouveau service s’inscrit dans la démarche générale de facilitation de l’accès au données publiques et a été développé plutôt rapidement puisque la Direction de l’Innovation et du Digital de la maison mère des Urssaf, la Caisse Centrale Accos, n’existe que depuis 18 mois. Comme quoi, avoir de fortes ambitions – et vouloir « valoriser le patrimoine que sont les données sociales pour construire de nouveaux services » en est une belle – peut se faire vite même en France.