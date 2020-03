Au Japon, l’année scolaire se termine en Mars. Mais les écoles et universités étant fermées pour cause de pandémie de Covid-19, les étudiants se retrouvent privés de la traditionnelle et indispensable cérémonie de remises des diplômes.

Qu’à cela ne tienne ! Certains ont reconstruit leurs écoles et amphithéâtres d’universités sous Minecraft et y organisent des remises de diplômes totalement virtualisées.

L’expérience a été construite sur la version traditionnelle du jeu mais pourrait inspirer d’autres étudiants à l’avenir et se concrétiser beaucoup plus facilement avec la version en réalité augmentée « Minecraft Earth » du jeu petit à petit disponible partout dans le monde.

Un bon moyen de se distraire et de respecter des traditions même lorsque la situation sanitaire internationale vous confine chez vous…