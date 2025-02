LinkedIn embrasse pleinement l’ère des vidéos et renforce son arsenal pour capter l’attention des professionnels. Affichage plein écran, recommandations sur mesure et outils analytiques : la plateforme suit la tendance et s’adapte aux nouvelles attentes. Une montée en puissance qui confirme que la vidéo est désormais un incontournable du networking.

L’importance de LinkedIn au sein de Microsoft n’est plus à démontrer. Dans son récent rapport financier du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2025, Microsoft a souligné une progression solide sur la plateforme : un chiffre d’affaires en hausse de 9 % en glissement annuel (9 % en monnaie constante) et un engagement record de ses plus d’un milliard de membres (et ses 2 milliards de dollars de revenus provenant des abonnements premium). Les interactions de qualité au sein de la plateforme se renforcent selon ses responsables, comme en témoigne l’augmentation de 37 % des commentaires d’une année sur l’autre, confirmant la vitalité des échanges professionnels sur le réseau.

Dans un contexte où la vidéo s’impose comme un outil de communication incontournable pour les entreprises — tant pour le marketing que pour les ressources humaines — LinkedIn intensifie son investissement dans ce format. La montée en puissance du contenu vidéo sur la plateforme est incontestable : les téléchargements vidéos ont encore augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente, tandis que la création de vidéos a doublé. Ce dynamisme témoigne de l’engouement des professionnels pour un format capable de raconter des histoires, de valoriser des compétences et d’illustrer de manière authentique l’identité des marques.

Pour accompagner cette évolution, LinkedIn annonce le déploiement de nouvelles fonctionnalités dédiées à la vidéo. La plateforme lance un nouvel affichage vertical en plein écran sur l’application Desktop. Les utilisateurs PC et Mac pourront profiter des vidéos verticales en plein écran, une expérience jusqu’ici réservée aux mobiles. Il suffira de cliquer sur une vidéo pour ensuite naviguer facilement d’un contenu à l’autre. Un nouvel onglet vidéo et le module « Vidéos pour vous » feront aussi leur apparition dans le fil d’actualités des utilisateurs sur ordinateur.

Parmi les autres nouveautés, un aperçu de profil intégré directement dans la lecture vidéo facilite la découverte des créateurs, avec un bouton « Suivre » désormais plus visible. De plus, un carrousel vidéo enrichit les résultats de recherche, offrant aux utilisateurs une expérience de navigation plus immersive.

Par ailleurs, LinkedIn travaille sur de nouveaux outils analytiques destinés aux créateurs, qui pourront bientôt suivre des indicateurs, tels que la durée moyenne de visionnage de leurs contenus. Même si ces fonctionnalités demeurent encore en phase de test et de recueil de feedback, elles illustrent la volonté de la plateforme de fournir des outils performants et adaptés aux besoins vidéos des professionnels. Des contenus de formation avec des trucs et astuces d’expert vont aussi faire leur apparition pour initier un peu plus les collaborateurs des entreprises aux bonnes techniques de communication vidéos.

Ces annonces s’inscrivent dans une logique globale visant à renforcer l’engagement et la visibilité de ses utilisateurs alors que la consommation de contenus vidéos monte en flèche. Effets de bord des TikTok et Instagram sans doute. Les entreprises, elles aussi, se mettent aux vidéos, des contenus perçus comme désormais plus efficaces pour attirer, informer et fidéliser une audience. Dans un tel contexte, il est logique de voir LinkedIn renforcer son arsenal d’outils vidéos. Et les outils vidéos IA ne manqueront probablement pas de rapidement suivre…

