LinkedIn, le réseau social professionnel de prédilection des personnes actives et des chercheurs d’emploi, annonce franchir pour la première fois de son histoire la barre de 1 milliard d’utilisateurs.

LinkedIn, le leader des réseaux sociaux professionnels, continue de marquer de son empreinte l’écosystème numérique des entreprises. Acquis par Microsoft en 2016 pour un montant de 26,2 milliards de dollars, la plateforme a su capitaliser sur cette synergie pour élargir son offre et affiner son modèle économique​​. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le réseau social a, pour la première fois, dépassé en 2023 les 15 milliards de dollars de Chiffre d’affaires.

Et cette semaine, le réseau social annonce franchir la barre du milliard d’utilisateurs !

Et plus le temps passe, plus le réseau social s’ancre dans le paysage, Microsoft veillant à l’intégrer toujours un peu plus dans sa plateforme collaborative Microsoft 365 et notamment dans sa solution d’expérience employés, Microsoft Viva. Ainsi le nombre d’abonnés Premium a augmenté de plus de 55% en un an. Et les abonnements Newsletter ont triplé en un an pour dépasser les 450 millions d’inscrits.

Afin d’enfoncer le clou, Microsoft joue à nouveau la carte de l’IA. Conçus pour renforcer l’engagement des utilisateurs et diversifier les services proposés aux entreprises, de nouveaux outils IA facilitent la digestion des contenus et assistent les utilisateurs dans la création de contenus pertinents sur la plateforme. Les innovations IA – introduites en priorité auprès des abonnés Premium – contribuent également à améliorer l’expérience des chercheurs d’emploi en proposant des analyses de profils et des recommandations pour améliorer les chances de matcher avec des offres d’emploi​.

Dans un registre moins glorieux, on rappellera quand même que LinkedIn a annoncé la semaine dernière un plan de licenciement de 700 personnes, principalement dans les postes R&D et d’ingénierie. Un plan qui marque une nouvelle ère pour le réseau social et qui est le reflet d’une intégration de plus en plus renforcée dans Microsoft et son écosystème applicatif mais aussi de l’impact de l’IA sur ses activités.

À lire également :