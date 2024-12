OpenAI a officialisé hier soir la sortie de son modèle de génération vidéo Sora accessible depuis ChatGPT Plus et surtout depuis ChatGPT Pro, l’onéreux abonnement qui permet d’en tirer vraiment profit. Mais les Européens devront attendre. On vous dit tout…

Après l’annonce de « o1 » et « o1 mini » en version finalisée, l’annonce de « o1 Pro Mode » et de ChatGPT Pro (et son tarif hors sol de 200$/mois), OpenAI pour son 3ème jour d’annonces sur les 12 prévus d’ici Noël a officialisé hier soir la sortie du très attendu modèle « Sora« .

Sora, tout nos lecteurs le connaissent probablement. Présenté en février dernier, il avait fait trembler Internet par la qualité des vidéos générés par ce modèle « any-to-video » capable de générer des séquences vidéos à partir de prompts textuels descriptifs, d’images fixes ou même de vidéos (par exemple pour rallonger des séquences par exemple ou créer un lien entre deux séquences).

Sora permet de créer des séquences vidéos à partir de rien, à partir d’éléments visuels qu’on lui fournit, de créer des vidéos qui bouclent sur elles-mêmes à l’infini et sans rupture, de créer des séquences vidéos à partir de Storyboard, d’étendre une vidéo existante pour l’allonger (soit en amont, soit en aval), d’éditer une vidéo en remplaçant, supprimant ou réimaginant des éléments,

Depuis le mois de février, OpenAI a fait monter la pression en dévoilant régulièrement des productions de beta-testeurs tout en continuant non seulement de peaufiner son modèle mais surtout de l’équiper de garde-fous, les risques associés à un tel modèle étant nombreux et majeurs.

Hier soir, OpenAI a donc décidé d’officialiser la disponibilité de son modèle… Avec un maximum de précautions et limites :

– Sora n’est pas disponible dans les pays européens, OpenAI devant encore s’assurer qu’il ne va pas à l’encontre de l’AI Act, du DSA, du DMA, du RGPD… Les discussions avec les autorités de régulation européennes sont en cours.

– Sora est déjà victime de son succès et pas prêt à supporter des millions d’utilisateurs. Moins d’une heure après son lancement, OpenAI bloquait les inscriptions de nouveaux comptes, ses infrastructures étant déjà saturées par les demandes. Logique, SORA est un modèle d’une immense complexité et extrêmement consommateur de puissance, de mémoire, de stockage, de bande passante, la consommation d’une séquence vidéo, même de 20 secondes, étant sans commune mesure avec la consommation textuelle d’un ChatGPT.

– Sora est encore bridé. Seuls quelques utilisateurs triés sur le volet peuvent charger des photos portraits pour se mettre en scène ou mettre en scène leurs amis. La fonctionnalité est bien évidemment particulièrement critique, car elle est clairement un tremplin à la multiplication des séquences deepfake.

Et Sora n’a pas fini de faire parler de lui. Car le modèle ne se contente pas de générer des vidéos à partir de textes. Il offre de puissantes fonctions d’édition qui permettent de venir modifier, enrichir, retoucher des séquences vidéos grâce à l’IA. Cela en fait un outil d’une impressionnante puissance pour tous les créatifs et vidéastes mais aussi pour les amateurs et les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux.

Enfin et surtout, Sora est la justification à la sortie de ChatGPT Pro. Certes, Sora est disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus. Mais avec des limitations :

– génération de 50 vidéos en priorité par mois (après on passe en mode non prioritaire)

– résolution maximale 720p

– durée maximale des séquences de 5 secondes

– séquence vidéo marquée d’un logo watermark Sora.

À l’inverse, les 200 euros réclamés par mois pour ChatGPT Pro permettent un accès complet au modèle :

– génération de 500 vidéos en priorité par mois, un nombre illimité en mode non prioritaire,

– résolution 1080p

– Durée des vidéos de 20 secondes

– Possibilité de générer jusqu’à 5 vidéos en parallèle

– Téléchargement des vidéos sans watermark

Il ne s’agit bien évidemment que des premiers pas de Sora. Le modèle et surtout les outils permettant de le mettre en œuvre avec plus d’interactivité devraient s’étoffer dans les semaines et mois à venir. En attendant, on parie que les réseaux sociaux vont vite être abreuvés de séquences générées par Sora. Et ça a déjà commencé… Découvrez des séquences vidéos générées avec Sora en suivant ce lien : Sora.

À lire également :