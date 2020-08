Bien avant que la pandémie de Covid-19 ne provoque un effondrement économique mondiale, l’industrie du textile a dû faire face à des défis inédits. Déclin de la demande, évolutions des modes de consommation et mauvaise empreinte carbone… De nombreux facteurs pesaient déjà sur le secteur.

La crise sanitaire actuelle pénalise davantage cette industrie qui pèse environ 2 500 milliards de dollars. Fermeture des lieux de productions, liquidation des stocks, faillites… À court et moyen terme, l’industrie de la mode sera fortement impactée.

Regardons le verre à moitié plein, cette crise est l’occasion parfaite pour cette industrie de se réinventer ! Les problématiques longtemps reléguées au second plan se retrouveront sur le devant de la scène grâce aux nouvelles attentes des consommateurs. Si le secteur veut limiter les effets de la crise, il n’aura pas d’autres choix que d’innover et d’aller plus loin dans le processus de transformation numérique, en permettant une personnalisation encore plus poussée qu’elle ne l’est déjà afin de satisfaire davantage une clientèle exigeante.

Les apports de la technologie ne sont plus à prouver. Grâce à une vaste quantité de données, l’intelligence artificielle permet aux retailers d’obtenir davantage d’informations sur les produits à acheter, les quantités, les clients et les délais de vente. Les informations fournies par l’IA, et surtout son aspect prédictif des futures tendances de mode, aideront tout le secteur des créateurs aux merchandiseurs, en passant par les acheteurs. E-Shopping et MarketPlaces deviendront les nouveaux lieux d’une expérience client mémorable, où le client n’aura qu’à décrire la pièce de ses rêves pour qu’un moteur de recherche alimenté par l’IA la lui propose.

Quand l’IA joue l’incruste en coulisses…

L’intelligence artificielle œuvre d’abord en arrière-plan. Les retailers travaillent avec des données limitées et ne peuvent prévoir quels produits fabriquer, en quelle quantité et à quel moment ils doivent proposer des rabais.

Rassembler des données provenant de sources disparates peut aider les marques à aligner l’offre sur la demande : identification des nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, recensement des mots clés à partir de recherches faites via des navigateurs web, d’assistants vocaux ou de chatbots, exploiter l’historique de navigation et d’achat des clients. En d’autres mots, grâce à sa capacité de faire des prédictions sur les tendances à venir avant même qu’elles ne se produisent, l’IA est le Saint-Graal d’un secteur en perpétuel changement :

* Augmenter la vitesse de production : Le développement des robots confectionneurs s’appuyant sur une technologie de vision par ordinateur et le machine learning permet d’augmenter considérablement la vitesse de production. Ces technologies permettent d’éviter les erreurs d’ordre humaines et une économie considérable.

* Déterminer au mieux les prix de vente : L’IA permet de connaître les tarifs actualisés en temps réel et de prédire les futurs prix. Cela permet de comparer des produits identiques et similaires chez les concurrents.

* Créer des campagnes innovantes et accroître la fidélité client : Marques et détaillants exploitent la puissance des moteurs de recherche alimentés par l’IA, pour déclencher des campagnes ciblées par mails ou notifications. Les équipes marketing peuvent produire des campagnes innovantes et personnalisées, attrayantes grâce aux promotions, en fonction des préférences consommateurs et de l’historique de leurs achats.

* Permettre une gestion optimale des niveaux des stocks : Grâce à une gestion en temps réel et automatisée, où chaque pièce vendue est automatiquement réapprovisionnée.

Chaque année, 642,6 milliards de dollars sont perdus à cause de retours clients qui auraient pu être évités. L’IA peut aider les détaillants à personnaliser et optimiser l’expérience d’achat, en conseillant le client au mieux, grâce à des éléments basés sur son compte où profil, retours et historique d’achats sont référencés.

… avant de s’installer sur le front row

L’intelligence artificielle peut révolutionner les comportements d’achat en étant plus proches des attentes des consommateurs à la façon d’un personnal shopper de poche. Ainsi, des stylistes virtuels aident les clients à choisir les styles et les coupes qui conviennent le mieux à leur morphologie. Ces assistants et autres chatbots se comportent comme de véritables conseillers en vente : suggestions de produits, aide à la décision, conseil sur la taille… Ils peuvent tout faire et se réfèrent à l’humain uniquement quand c’est nécessaire. Des algorithmes sont là pour améliorer la pertinence des recommandations. Ces assistants suggèrent également des articles similaires au produit choisi, ce qui permet d’éviter les ruptures de stock ou de mieux répondre au portefeuille du client.

Grâce à l’IA, on peut même essayer un vêtement sans l’enfiler via des cabines d’essayage virtuelles. Cela permet de se faire une idée de l’effet d’un vêtement sur soi, sans avoir à se déplacer en magasin. Là encore, des suggestions sont disponibles pour permettre de se procurer un total look.

___________________

Par Balakrishna D R, Senior Vice President, Service Offering Head – ECS, AI and Automation, Infosys