Histoire d’animer la rentrée du côté de Linux, Linus Torvalds a officialisé ce Week-End la sortie de Linux 6.5 après 7 releases candidates.

On sait Linus Torvalds quelque peu paranoïaque quand il s’agit d’officialiser une nouvelle version du Kernel Linux. Et l’homme reste frileux à l’idée d’officialiser une nouvelle version alors que les vacances ont forcément contribué à limiter le nombre de tests et de testeurs.

« Rien de particulièrement étrange ou effrayant ne s’est produit la semaine dernière, il n’y a donc aucune excuse pour retarder la sortie de la 6.5 » explique le créateur de Linux. Il encourage cependant la communauté à tester cette version 6.5 officielle avant de s’attaquer à la prochaine version 6.6.

La version 6.5 du Kernel Linux n’apporte rien de bien nouveau mais on notera quand même l’activation par défaut de l’équilibrage « P-State » sur certains processeurs AMD, preuve que désormais, même dans l’univers x86, conjuguer cœurs « performance » et cœurs « efficience » (pratique habituelle dans l’univers ARM depuis des années) devient le fonctionnement classique des CPU et des OS.

Linux 6.5 améliore également son support des processeurs Chinois (notamment les Xuantie 910 utilisés par Alibaba), son support de l’USB 4.2 et son support du WiFi 7. Par ailleurs, le lancement du système sur les machines multisockets a également été optimisé.

