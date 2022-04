Spécialiste des périphériques ergonomiques, Logitech lance la Lift, une nouvelle souris à design vertical pour soulager le poignet, adopter une meilleure posture face à son écran et éviter les TMS.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) – causés par une utilisation intensive des ordinateurs – sont fréquents et handicapants. Ils affectent les muscles, tendons et nerfs des épaules, des coudes, des mains, des poignets, des doigts et du dos. Ils sont provoqués par de mauvaises postures mais aussi par des gestes répétitifs… comme la manipulation de la souris à longueur de journée.

Les fabricants de périphériques – tels que Logitech avec sa gamme « Ergo Series » – s’intéressent à cette problématique depuis plusieurs années afin de proposer des équipements permettant de limiter les TMS en offrant des postes de travail plus ergonomiques ou de réduire les douleurs en adoptant de nouvelles positions.

Si vous souffrez de douleurs aux poignets ou de picotements dans les doigts, opter pour une souris au design vertical peut contribuer à diminuer ces effets indésirables mais plus encore à prévenir leur apparition. Logitech proposait déjà depuis plusieurs années une telle souris au design pour le moins original. Le constructeur lance un nouveau modèle, dénommé « Lift », plus professionnel, compact et moderne notamment équipé de la roulette « SmartWheel », magnétique et silencieuse.

Entièrement sans fil, cette souris ergonomique est livré avec un récepteur USB Logi-Bolt sécurisé mais aussi avec une connectivité Bluetooth Low-Energy qui la rend compatible aussi bien Windows, macOS, Android, iPadOS, Linux et Chrome OS. Une connectivité qui la rend également compatible avec la technologie Logitech Flow qui permet d’interagir avec 3 appareils placés côte à côte.

Ce qui la démarque avant tout, c’est son design vertical à 57 degrés ! Il en résulte une prise en main surprenante au début mais, en pratique, plus relaxante qui soulage le poignet et favorise une posture plus naturelle de l’avant-bras.

Logitech décline cette souris en version « pour droitiers » et « pour gauchers ». Au moment de l’achat, il faudra bien veiller à opter pour le modèle adapté à vos habitudes.

Déclinée en trois coloris – rose, blanc cassé, graphite – cette souris Lift est fabriqué à 70% (pour le modèle graphite, 54% pour les modèles roses ou blancs) de plastique recyclé. Elle sera commercialisée dès le 19 avril à 79,99 € TTC.