Logitech lance une caméra spécialement optimisée pour la captation « intelligente » des tableaux blancs classiques afin de mieux les intégrer dans les réunions hybrides qui vont se multiplier au sein des entreprises dans les semaines à venir.

Le retour au bureau progressif dans un mode très hybride qui succède à une crise pandémique et ses usages distanciels inspire les fournisseurs de solutions collaboratives. Microsoft a introduit une version 85’’ de son Surface Hub 2S en février dernier bardé de capteurs de dernières générations et multipliant les expériences hybrides avec Teams et Microsoft Whiteboard (application encore méconnue et pourtant très réussie dans ses aspects « collaboratif hybride » avec son support de Surface Hub mais aussi desktops et mobiles). Poly a lancé une nouvelle gamme de « barres visio » pour petites salles et pour collaborateurs distants avec sa gamme Poly Studio bardée d’IA pour optimiser le son, améliorer l’image et garder des cadrages intelligents. Jabra a aussi introduit une nouvelle génération d’équipements personnels et pour salles de réunion, truffés de capteurs et d’IA pour optimiser les expériences visio avec sa gamme PanaCast.

De son côté, Logitech a aussi renouvelé en janvier ses solutions de visioconférences pour salles de réunion avec ses nouvelles barres Rally qui, elles aussi, bénéficient d’amélioration à l’IA de la captation sonore et visuelle.

Cette semaine, le spécialiste des périphériques interactifs a lancé un concept novateur : plutôt que de transformer le tableau blanc en écran tactile interactif super onéreux, l’entreprise a eu l’idée de filmer un tableau blanc classique avec une caméra boostée à l’Intelligence Artificielle pour lui offrir toute l’interactivité et le potentiel collaboratif à distance du numérique.

Le principe de fonctionnement est assez simple. Il repose sur une caméra intelligente, la Logitech Scribe, stratégiquement placée au-dessus du tableau blanc (ou de n’importe quelle surface blanche effaçable à sec). L’IA embarquée permet de rendre transparente la personne qui écrit au tableau pour que le contenu ne soit jamais masqué mais aussi d’améliorer la captation pour que le rendu soit toujours optimal. Il peut même détecter les Post-its placés sur le tableau blanc et en optimiser le rendu. Car l’objectif est bien que le tableau blanc classique, ainsi filmé, apparaisse en temps réel à la fois sur l’écran de la salle de réunion et sur les écrans des ordinateurs et mobiles des collaborateurs en distanciel.

« En uniformisant l’accès aux informations pour tous les participants, Scribe offre à chacun, qu’il soit dans la salle ou à distance, une vision parfaite du tableau » explique Logitech.

La solution rend ainsi « numérique » n’importe quel tableau blanc classique qu’il soit utilisé dans une salle de réunion, dans une salle d’organisation au sein d’un hôpital ou dans une classe d’élèves dans le milieu éducatif.

Logitech Scribe s’inscrit ainsi complètement dans ces nouveaux scénarios hybrides post pandémiques qui vont se multiplier dans les semaines et les mois à venir.

La solution s’intègre aux systèmes Teams Rooms et Zoom Rooms où elle est perçue et gérée comme une caméra de capture de contenus. Elle dispose d’un bouton sans fil de partage qui permet à la personne qui anime la réunion d’activer le partage de la vue du tableau blanc et d’en faire la vue principale affichée par Teams ou par Zoom.

L’approche de Logitech est originale et permet de moderniser, numériser et « hybridiser » les tableaux blancs classiques indispensables à toute salle de réunion. Plus économique que l’acquisition d’un tableau blanc numérique comme Surface Hub, Vibe, SMART Board, etc., la Logitech Scribe s’affiche toutefois à prix fort (1299 €) pour une caméra certes bardée d’IA mais captant en 1080p à 15 images/sec. On regrettera également que l’éditeur n’ait pas cherché à offrir des intégrations natives avec des solutions collaboratives comme MS Whiteboard ou Klaxoon par exemple. Mais il ne s’agit après tout que d’une version 1 dont la partie « logicielle » peut encore évoluer et s’enrichir au fil des mois.