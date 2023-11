Malwarebytes réinvente son offre à destination des entreprises et des MSP en inaugurant une nouvelle marque : ThreatDown.

Comme bien des acteurs du marché avant lui, l’éditeur Malwarebytes semble vouloir mieux séparer ses activités « entreprises » et « grand public ». Il vient en effet de relancer sa plateforme de sécurité « Malwarebytes for Business » sous un nouveau nom : « ThreatDown ».

Et pour mieux encore séparer ses activités, ThreatDown devient même une marque à part entière avec son propre site Web. A en juger par le site Web nouvellement lancé, la volonté semble aller bien au-delà d’imposer une nouvelle marque et de se présenter comme un nouvel acteur du marché de la cybersécurité des entreprises.

Officiellement, la marque ThreatDown veut se focaliser sur le marché des TPE et PME où les ressources humaines IT sont peu nombreuses.

« ThreatDown est le reflet de ce que nous offrons à nos clients : une sécurité puissante et simple des endpoints qui réduit les niveaux de menace, sans interrompre les activités » explique Marcin Kleczynski, fondateur et PDG de Malwarebytes. « ThreatDown vise à réduire la surface d’attaque, à éviter les maux de tête et à réduire les coûts. Nous savons que la cybersécurité peut être compliquée. Notre objectif est d’éliminer la complexité pour nos partenaires et nos clients afin qu’ils puissent avoir l’esprit tranquille en sachant qu’ils ont un expert de confiance à leurs côtés. »

L’offre comporte 4 solutions « bundles » : ThreatDown Core (ensemble de boucliers pour identifier les vulnérabilités et stopper les menaces façon EDR), ThreatDown Advanced (avec Patch Management), ThreatDown Elite (incorporant un service managé de détection et réponse) et ThreatDown Ultimate (avec filtrage Web).

A ces quatre solutions (qui dérivent des offres Malwarebytes for Business), s’ajoutent une nouvelle solution dénommée ThreatDown Security Advisor. Ce tableau de bord veut aider les entreprises à sécuriser et gérer des milliers d’appareils (PC, mobiles, etc.) tout en les aidant à définir, optimiser et visualiser leur posture de cybersécurité. Le tableau de bord fournit des recommandations et priorise les actions à réaliser pour corriger les faiblesses détectées et améliorer le niveau de sécurité global de l’entreprise.

Il n’est pas inconcevable que cette décision marketing préfigure une évolution vers deux entités plus autonomes qui pourraient à terme être revendues séparément. Une telle opération s’est déjà vue dans le passé avec Symantec/Norton ou McAfee par exemple où les activités entreprise et grand public ont été revendues séparément.

