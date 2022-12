La base de données open source MariaDB affiche ses ambitions sur le marché en expansion des Databases as a Service et s’offre une entrée en bourse.

Bien connue dans le monde des bases de données open source, MariaDB (et sa base éponyme) vient de finaliser son entrée en bourse avec le recours d’Angel Pond Holdings Corporation, qui détient aujourd’hui 27 % de la nouvelle entité. L’éditeur avait dévoilé sa volonté d’entrer en bourse en février dernier au travers d’un mécanisme SPAC plutôt qu’une IPO classique.

MariaDB a clos son exercice 2022 avec 50 M$ de revenus récurrents annuels et compte plus de 600 clients dans 60 pays.

Pour rappel, le SGBD MariaDB était initialement un fork de la célèbre base de données relationnelles en open source MySQL, fork lancé par le créateur même de MySQL après qu’Oracle se soit emparé de Sun.

Au delà de ces chiffres, MariaDB mise avant tout sur SkySQL, sa version DbaaS (Databases as a service) optimisée pour le cloud. Le marché mondial des bases de donnée s’élève à 74 milliards de dollars cette année et devrait continuer de croître. La partie purement cloud de ce marché, le « Database as a service », se taille la part du lion avec un croissance estimée selon MariaDB à 90 %.

D’après le communiqué de presse accompagnant cette annonce, la base de donnée a été téléchargée un milliard de fois et est massivement utilisée notamment dans les secteurs de la santé, de la finance et des télécoms.

MariaDB met aussi en avant les économies, jusqu’à 90 % des coûts, par rapport aux SGBDR classiques, et son côté agnostique. « Nos clients viennent de plus en plus vers nous car ils ont du mal avec l’évolutivité et la disponibilité offertes par les hyperscalers. Avec MariaDB SkySQL, nous offrons un meilleur prix et de meilleures performances tout en libérant les entreprises de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs grâce à une offre multicloud », a souligné Michael Howard, l’ancien dirigeant qui continuera à assurer ses fonctions avec son équipe.

