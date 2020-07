Alors que la pandémie de Covid-19 a remis en lumière la persistance d’un vaste historique Cobol et le manque dramatique de compétences pour le maintenir, Micro Focus annonce aujourd’hui le lancement de Visual COBOL 6.0 et d’Enterprise Suite 6.0. L’éditeur les présente comme des outils de modernisation pour permettre aux développeurs de moderniser cet existant au cœur de bien des processus métier.

« Avec Micro Focus Visual COBOL et Enterprise Suite 6.0, nous proposons à nos clients des solutions de modernisation leur permettant d’innover plus rapidement tout en limitant les risques, en s’appuyant sur les principales forces de leurs applications COBOL et mainframe », explique Neil Fowler, Directeur général de la modernisation et de la connectivité des applications chez Micro Focus. « Avec leurs nouveaux outils d’analyse, leurs capacités de développement d’API et leurs options de déploiement robustes, ces deux solutions offrent aux développeurs de nouvelles approches de travail pour leurs systèmes COBOL et mainframe complexes, tout en leur permettant d’atteindre les objectifs de leur stratégie cloud. »

Visual COBOL 6.0 présente un IDE modernisé avec autocomplétion et autocoloration les lignes de code, une compilation continue en tâche de fond, et des fonctionnalités avancées de développements d’API pour ouvrir les anciens codes COBOL. Il s’intègre à Eclipse ou Visual Studio.

Il propose surtout de nouveaux outils de refactorisation permettent aux développeurs d’isoler et d’extraire rapidement la logique métier et les données fondamentales de leurs programmes COBOL existants.

Enfin, il permet de développer, déployer et gérer des applications COBOL dans un contexte moderne à base de containers, Kubernetes et Cloud.

Enterprise Suite 6.0 s’inscrit dans une même logique et cherche à inscrire les mainframes (et leur existant COBOL et PL/I) dans les efforts de modernisation de l’IT.

La suite procure un framework permettant d’identifier, exposer et intégrer sous forme de services SOA ou REST les fonctionnalités plus que matures hébergées sur les mainframes.

Elle fournit également un ensemble d’outils pour inscrire les Mainframes dans des processus de déploiement modernes, voire carrément dans une chaîne CI/CD, avec des fonctionnalités permettant de comprendre, identifier, exécuter et tester rapidement les changements apportés aux systèmes métier critiques.

Elle permet surtout de ne pas freiner l’innovation en intégrant les mainframes dans des logiques de modernisation exploitant les containers et Kubernetes ainsi que les clouds publics Azure et AWS.