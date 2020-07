Depuis le début de la crise sanitaire, Microsoft enchaîne les acquisitions. Après Affirmed Networks (services 5G), Metaswitch Networks (virtualisation des réseaux voix et données), Softomotive (RPA), ADRM Software (modèles industriels), CyberX (sécurité de l’IoT), l’éditeur annonce l’acquisition de deux nouvelles entreprises : Orions Systems et Movial.

Orion Systems est une startup connue pour ses solutions de traitement massif d’images utilisées pour analyser le déplacement de populations, les habitudes de masse, le comportement des équipes de joueurs durant les matchs, etc. Microsoft a vu dans ce savoir-faire une importance stratégique pour sa plateforme Dynamics 365 et son module « Connected Store » qui permet d’utiliser capteurs IoT et caméras pour comprendre le comportement des clients dans un supermarché ou encore celui de visiteurs dans un salon afin notamment de mieux exploiter les espaces. L’éditeur compte sur Orion Systems pour l’aider à enrichir ses modèles et intégrer toujours plus d’IA au cœur de Dynamics 365.

Movial est une acquisition sans aucun rapport avec la première et qui touche directement le retour de Microsoft sur le marché des smartphones et son entrée dans l’univers Android. La startup finlandaise est spécialisée dans le design de services embarqués. Ses développeurs ont largement été mis à contribution par l’éditeur américain dans la conception du fameux Surface Duo, le smartphone double écran dont la sortie est désormais attendue à l’automne 2020. Apparemment, le travail de Movial a séduit Microsoft qui a donc annoncé l’acquisition de la startup et renforce ainsi ses compétences autour du système Android.