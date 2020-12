Pour mieux concurrencer Amazon sur ses instances AWS à bas coûts et Apple avec ses nouveaux Mac M1, Microsoft développerait ses propres processeurs ARM pour PC et serveurs Azure.

Nous l’avons déjà dit, l’arrivée des processeurs Apple M1 (avec leur rapport performance/prix remarquable) est un gigantesque pavé dans la mare informatique dont les remous vont avoir des répercussions multiples et variées sur les prochains mois et prochaines années.

L’annonce du passage des Mac en ARM a déjà un impact majeur non seulement sur l’univers Mac, sa logithèque et ses développeurs, mais également sur les roadmaps et les prix des processeurs Intel et AMD ainsi que sur Windows 10X et Windows on ARM. La donne a changé et chaque acteur doit s’adapter.

Microsoft s’intéresse aux chips depuis longtemps

Cela fait longtemps que Microsoft s’intéresse à la conception des processeurs. Ne serait-ce que pour ses Xbox qui ont toujours eu des processeurs au design personnalisé même s’ils dérivaient de processeurs PC. N’oublions pas que l’entreprise a également développé un design de chip de sécurité qui doit être intégré à tous les processeurs PC dans les années à venir. De même, la Surface Pro X est animée par deux processeurs déjà estampillés Microsoft : le SQ1 et le SQ2, tous deux dérivant de designs Qualcomm et conçus en partenariat avec ce fabricant de processeurs mobiles.

Autre exemple, les lunettes Hololens 2 embarquent un chip spécialisé (un HPU, Holographic Processing Unit) conçu en interne. ET les serveurs Azure embarquent des co-processeurs IA en FPGA également créés en interne.

Dès 2018, le bruit courait que Microsoft cherchait à embaucher des ingénieurs spécialisés dans la conception de processeurs. En octobre 2019, l’éditeur avait même organisé au Texas en Californie et au Colorado une grande campagne de recrutement d’ingénieurs spécialisés dans le design des CPU et SOC. Des campagnes de recrutement justement organisées dans les villes où Qualcomm, AMD, Intel et NVidia ont leurs centres de recherche et développement !

Deux familles de processeurs « made by Microsoft » ?

En fin de semaine dernière, Bloomberg affirmait que Microsoft avait l’intention de produire ses propres processeurs ARM. Cet effort serait bien avancé et pourrait se concrétiser dès 2021. Selon différentes sources, Microsoft plancherait sur deux familles de processeurs à base d’architecture ARM :

– Des CPU pour serveurs avec de nombreux cœurs dans un esprit assez proche de ce qu’AWS fait. La filiale cloud d’Amazon développe en effet son propre processeur ARM Neoverse N1 (via sa filiale Annapurna Labs) : le Graviton aujourd’hui en génération 2. Ce processeur anime les nouvelles instances économiques et sécurisées « M6g » d’AWS par exemple. Microsoft travaillerait à une offre Azure alternative pour ainsi pouvoir proposer des instances ARM à bas coût sur son propre cloud.

– Des SoCs pour ses appareils Surface animés par Windows on ARM. Une volonté qui va au-delà du travail de personnalisation réalisé en partenariat avec Qualcomm sur les Surface Pro X et de la volonté de multiplier ses fournisseurs (avec des processeurs Intel sur la plupart des Surface mais aussi des processeurs AMD Ryzen sur certains Surface Laptop 3).

Voilà qui nous promet une année 2021 agitée du côté des CPU. Le leader historique Intel est malmené et va devoir taper un grand coup en matière de rapport performance/prix avec son futur Lakefield et sa prochaine génération de Core i. L’univers ARM se complexifie avec le rachat de la firme britannique par NVidia. Apple prépare toute une famille de processeurs « M1 » avec une roadmap ambitieuse. Inspiré par Apple, AMD aurait également l’envie de revenir sur la marché ARM qu’il a abandonné depuis deux ans. Par ailleurs, on devrait aussi beaucoup parler d’Ampère et son processeur mastodonte Astra à 80 cœurs ainsi que de l’architecture open source RISC-V qui a retrouvé du dynamisme depuis l’annonce du rachat d’ARM….