Attention, un lancement peut en masquer un autre… La sortie de Windows 11 a un peu éclipsé une autre annonce de Microsoft : le lancement de la version GA d’Azure Purview.

Annoncée en Preview il y a bientôt un an, Azure Purview est sans doute l’un des services Azure les plus importants lancés ces derniers mois. Il marque la première véritable entrée de Microsoft dans l’univers de la gouvernance des données et du catalogage automatique par l’IA.

Il y a quelques jours, Microsoft annonçait la « General Availability » d’Azure Purview. « La nécessité d’un service complet de gestion des données et de gouvernance des données n’a jamais été aussi grande, explique Rohan Kumar, VP Azure Data chez Microsoft. C’est pourquoi nous avons construit Azure Purview, une solution de gouvernance de données unifiée qui aide les organisations à avoir une compréhension complète de leurs données indépendamment du fait qu’elles soient hébergées dans des services comme SQL Server et Oracle, dans différents nuages comme Amazon Web Services (AWS) S3, ou dans des applications SaaS comme Salesforce ».

Rohan Kumar rappelle que le volume de données annuellement générées atteindra les 175 Zetta-octets en 2025. Une telle volumétrie change évidemment la donne mais parallèlement les règlements internationaux tels le RGPD se montrent de plus en plus exigeants forçant les entreprises à avoir une véritable vue et gestion de leurs données. Azure Purview est un service qui permet de créer facilement une cartographie unifiée de tous leurs actifs de données et de leurs relations avec des fonctionnalités de découverte automatique et de classification. Il permet de savoir où sont les données sensibles et comprendre leurs déplacements.

Ainsi, Azure Purview repose sur trois modules complémentaires :

– Data Catalog: un outil de reconnaissance et de catalogage des données qui s’appuie sur plus de 200 filtres automatisés pour notamment automatiquement repérer les données sensibles : numéros d’identité, noms, données géographiques, cartes bancaires, numéros de téléphone, etc.

– Data Map: un outil de cartographie automatique qui s’appuie sur les métadonnées et comprend les relations en analysant les informations et requêtes des systèmes analytiques et des bases de données.

– Data Governance: un outil de gouvernance qui offre une vision unifiée du paysage data de l’entreprise et permet de définir des contraintes de gestion et de déplacements des données.

Le service s’intègre bien évidemment à Azure Synapse Analytics (le Datawarehouse/datalake cloud de Microsoft), à Azure SQL et à SQL Server mais propose également plus d’une vingtaine d’intégrations tierces telles que Oracle, Snowflake, AWS S3.

La tarification est assez complexe. On ne paye que ce que l’on consomme mais tout a un prix : du nombre de connecteurs à la quantité classée de données… Tout est expliqué ici : Pricing – Azure Purview | Microsoft Azure. À noter que les intégrations vers Power BI et vers vos serveurs SQL Server ne sont pour l’instant pas facturées, c’est le moment d’en profiter.

Pour une présentation détaillée : Présentation d’Azure Purview – Learn | Microsoft Docs