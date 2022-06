Microsoft annonce l’acquisition de Miburo, un spécialiste de l’investigation et de la détection des menaces cybers en provenance de pays hostiles.

Microsoft continue ses emplètes sur le marché de la cybersécurité. L’éditeur est devenu leader de ce marché l’an dernier. Sa division cyber-sécurité a réalisé un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars en 2021. En 2021, Microsoft avait d’ailleurs réalisé l’acquisition de 3 entreprises de cybersécurité : RiskIQ, ReFirm Labs et CyberX.

Alors que les tensions géopolitiques sont à leur paroxysme avec la guerre en Ukraine, les organisations s’inquiètent d’une dérive du conflit dans l’univers cyber. Ils craignent à la fois des attaques sur les infrastructures et des attaques en représailles aux sanctions prises par bien des entreprises européennes et américaines.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie n’est cependant pas la seule inquiétude. Les attaques commanditées par des états se sont multipliées ces dernières années. Lors du dernier FIC 2022, sur 14 attaques étatiques d’envergure repérées en 2021 par l’ANSSI, 9 pouvaient être attribuées à des entités chinoises.

C’est dans ce contexte que Microsoft annonce l’acquisition de la startup Miburo. Cette dernière a pour mission de protéger les démocraties et la libre information des influences malveillantes et extrémistes.

« Travaillant en étroite collaboration avec le Microsoft Threat Intelligence Center, notre équipe d’analyse du contexte des menaces et nos scientifiques des données, les nouveaux analystes de Miburo permettront à Microsoft d’étendre ses capacités de détection et d’analyse des menaces pour faire face aux nouvelles cyberattaques et faire la lumière sur la manière dont les acteurs étrangers utilisent les cyberattaques pour atteindre leurs objectifs. Miburo est devenu un expert de premier plan dans l’identification des opérations d’information étrangères » explique Microsoft.