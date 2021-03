L’éditeur veut renforcer encore l’importance des apps PWA au sein de Windows en leur offrant la même apparence que les apps natives.

Pour les entreprises, les « Progressives Web Apps », ces applications conçues avec les technologies du Web, sont une réponse aux problématiques de développement cross-plateformes. L’objectif est de n’avoir qu’un seul code source à maintenir pour couvrir à la fois les applications Web, les applications mobiles et les applications Desktop (Windows et Mac).

Le problème, c’est que les PWA qui s’exécutent au sein d’une instance (partiellement masquée) du navigateur Web n’ont pas tout à fait le look visuel et l’ergonomie des applications natives.

Voilà maintenant plus d’un an que Microsoft veille à enrichir Windows et son navigateur Edge pour faire des apps PWA de véritables logiciels pour Windows. Les efforts se portent d’un côté sur l’exposition des capacités natives Windows aux apps PWA, d’un autre côté sur un travail visant à masquer le plus possible toute référence au navigateur Web qui assure, en tâche de fond, la bonne exécution de telles applications.

Désormais, l’éditeur vient d’introduire en preview une fonctionnalité qui permet aux développeurs d’Apps PWA de piloter la barre de titre du navigateur afin de la cacher et de contrôler précisément les icônes utiles (icônification, agrandissement, fermeture) à afficher en haut de la fenêtre.

L’idée est de rendre les applications PWA visuellement plus proches des applications natives mais également de récupérer pour l’expérience utilisateur la surface autrefois encombrée par la barre de titre.

Ce projet est en open-source de sorte que tous les navigateurs basés sur Chromium puissent en tirer profit et que les éditeurs d’autres OS que Windows puissent implémenter des instructions similaires.