Les Windows Insiders aux PC non éligibles doivent retourner sous Windows 10. La campagne de tests de Windows 11 sera désormais réservée aux seuls PC éligibles à Windows 11.

La vie d’un Windows Insiders n’est pas de tout repos. C’est celle d’aventuriers qui acceptent des mises à jour majeures quasiment chaque semaine, des bugs en voici en voilà, la certitude d’avoir une machine bien moins stable et des changements de cap au grès des décisions des équipes Windows…

En juin dernier, Microsoft dévoilait Windows 11 et démarrait sa campagne de tests auprès des Windows Insiders. En attendant d’éclaircir exactement quelles seraient les spécifications minimales du système, tout Windows Insiders sous Windows 10 pouvait basculer sur Windows 11.

Mais maintenant que Microsoft a finalisé les spécifications minimales et démarre l’implémentation des véritables couches spécifiques du nouveau système, l’éditeur invite tous les Windows Insiders qui ne disposent pas d’un PC éligible (ou détecté comme tel par l’application PC Health) à revenir au plus vite sur Windows 10.

Ce n’est pas une surprise, l’éditeur avait averti les testeurs qu’il en serait ainsi (même si les messages n’étaient pas aussi clairs). Néanmoins, la curiosité l’emportant, nombreux sont ceux qui avaient ignoré l’avertissement.

Dorénavant, les PC non éligibles ne recevront plus les prochaines builds Windows 11 publiées par Microsoft. Mais ils ne peuvent pas non plus espérer conserver leur incomplète et instable build actuelle car elle est « time-bombée », autrement dit cessera de fonctionner à un moment ou un autre (en l’occurrence avant le 5 octobre 2021). Seule consolation pour eux, ils pourront de nouveau installer Windows 11, mais uniquement à neuf, dès que celui-ci atteindra le canal « Release Preview » du programme Windows Insiders.

Car rappelons-le, si Microsoft ne proposera pas de mise à jour vers Windows 11 aux PC non éligibles, l’installation à neuf depuis les fichiers ISO du système n’effectuera pas le même niveau de contrôle et se montrera plus conciliante. Avec un bémol de taille : les mises à jour et patchs du système devront être réalisés manuellement, Windows Update ne fonctionnant que sur les machines éligibles (c’est tout du moins ce que nous avons compris des propos pour le moins flous, voire contradictoires, de l’éditeur).

Windows 11 sera officiellement disponible le 5 octobre 2021. Toutefois peu d’utilisateurs pourront en bénéficier à cette date. Le déploiement de la mise à jour se fera en effet très progressivement et certains PC devront attendre l’été 2022 pour l’accueillir. Par ailleurs, la version introduite le 5 octobre sera dépourvue d’une des fonctionnalités les plus attendues : la compatibilité avec les apps Android.