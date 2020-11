Multibot est le projet commun de Softeam, Linagora et Synapse qui viennent de remporter l’appel à projet Readynov de la région Occitanie, cette dernière participant à hauteur de 50% au financement (1,7 million au total).

L’objectif est de développer une technologie capable d’interagir avec les humains, directement par la voix ou grâce à des contenus écrits. Un spectre fonctionnel suffisamment large pour assurer des applications très nombreuses et variées dans les administrations et services publics.

En cette période où les européens veulent revendiquer une souveraineté sur leurs données, l’originalité de Multibot est de ne reposer sur aucune technologie issue des GAFAM et de pleinement se conformer aux règles, bonnes pratiques et contraintes du RGPD.

Dans la pratique, Linagora sera en charge des traitements vocaux, depuis la collecte jusqu’à la transcription. Synapse interviendra sur l’acquisition de la documentation et la génération automatique d’agents conversationnels grâce à sa technologie de Machine Reading. Enfin, Softeam (marque de Docaposte) intégrera et exploitera ces technologies via 2 agents conversationnels distincts : l’un dédié aux démarches administratives (nommé e-Citiz) et l’autre aux déclarations d’incidents (Ubiloop).

Le projet, prévu sur 3 années, est financé en partie sur des fonds publics. Une lecture rapide des objectifs de l’appel d’offre ne fait pas apparaître que le résultats des travaux devra être mis à disposition de la communauté mais Linagora est un champion de l’open source en France. Rt il y a fort à parier que, même si aucun détail n’a été communiqué, ce projet s’appuiera en partie sur OpenPaaS et LinSTT, deux projets open source portés par l’éditeur.