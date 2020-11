NTT annonce la construction d’un datacenter, Madrid 1, de 3 600 m² en Espagne. Celui-ci viendra compléter les infrastructures européennes de NTT qui comportent déjà 17 datacenters (le géant japonais opérant 160 datacenters dans le monde) en partie issus du achat de E-Shelter en allemagne et de Gyron en Angleterre. NTT dispose ainsi d’un datacenter à Paris, et de plusieurs à Londres, en Allemagne, ainsi qu’au Pays-Bas, en Autriche et en Suisse.

Le choix de cette nouvelle implantation espagnole est justifié par la disponibilité de 3 nouveaux câbles sous-marins qui relieront les Etats-Unis, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Nord. Le site est situé à une vingtaine de kilomètre au sud de la capitale espagnole, au sein d’une zone commerciale et technologique (Europolis) desservie par une autoroute.

La livraison est prévue au 3ème trimestre 2021 et offrira une capacité de charge de 6 MW, des systèmes UPS 2N et un dispositif de refroidissement à forte redondance.

Pour Arceli Pedraza, Country Managing Director de NTT, « nos clients auront accès à une vaste gamme de solutions technologiques, allant du data center, de la connectivité et de l’infrastructure réseau ainsi qu’à des solutions cloud hybrides (publique ou privé), ainsi qu’à la connexion des principaux systèmes d’hyper-convergence, ou encore aux services managés de bout en bout, en particulier pour les environnements IT à l’échelle locale et internationale ».