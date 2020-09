Objenious, la marque de Bouygues Telecom dédiée à l’Internet des Objets, lance un concours autour de l’IoT. L’IoT Challenge est accessible aux startups proposant des produits ou services, mais aussi à celles qui sont encore en phase de développement de leurs projets.

Les candidats ont jusqu’à la fin du mois d’octobre pour présenter leurs travaux qui doivent, pour avoir une chance d’être sélectionnés, « optimiser les habitudes » dans des secteurs très divers comme E-santé, Smart Building, Mobilité, Lien social, Transport, Hygiène, Industrie, Service à la ville, Logistique / Maintenance …

A la mi-décembre, 2 prix seront remis :

– Le prix Expert récompensant une solution sur le marché depuis moins de 2 ans,

– Le prix Espoir pour les produits et solutions en cours de développement.

Le concours étant parrainé par Microsoft, STMicroelectronics, BearingPoint, les lauréats bénéficieront de différents services, conseils et prestations dispensés par Bouygues Telecom et ces partenaires.

Comme l’indique Bernardo Cabrera, Directeur d’Objenious by Bouygues Telecom : « Les remontées de nos clients et la croissance de nos partenaires montrent que les objets connectés constituent un chainon majeur de la transformation digitale en cours dans les entreprises. L’IoT est un moyen de faire évoluer et de dynamiser le business. Les objets connectés vont continuer à s’imposer dans notre paysage quotidien, que ce soit sur le lieu de travail, les habitations, les transports… en apportant plus de réactivité et de fluidité. Avec cet IoT Challenge, nous tenons à soutenir l’innovation dans ce secteur clé et à mettre en lumière des solutions et des produits chaque jour plus performants qui contribuent à réinventer nos modes de fonctionnement. »

Les candidatures sont ouvertes du 24 septembre au 31 octobre.

Toutes les informations sont disponibles sur le site objenious.com/iot-challenge