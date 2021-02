La cybersécurité est au cœur de l’actualité avec des cyberattaques qui se multiplient contre les hôpitaux et l’annonce du Plan Cybersécurité français. Pour en parler, Jean-Marc Gremy, président du Clusif, est notre Grand Témoin…

Guy Hervier accueille cette semaine un nouveau Grand Témoin pour débattre du sujet phare de la semaine : la Cybersécurité. Elle fait la Une des quotidiens et des journaux radio et TV avec d’une part au moins une attaque par semaine sur les acteurs de la santé depuis le début de l’année et d’autre part l’annonce par le gouvernement français d’un Plan Cybersécurité sur 5 ans financé à auteur d’un milliard de dollars.

Le Clusif est l’association de référence de la sécurité du numérique en France. Elle assure la promotion de la cybersécurité et réunit entreprises et administrations autour des bonnes pratiques pour la sécurité du numérique. Son président, Jean-Marc Gremy est notre Grand Témoin de la semaine. Il revient sur les événements récents, sur la conférence Panocrim et sur la situation des menaces en 2021…