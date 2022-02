OnOff Business est une solution en mode SaaS qui permet aux entreprises d’attribuer à la volée des numéros de téléphones virtuels à leurs salariés. Ces derniers n’ont qu’une application à installer sur leur smartphone pour disposer d’un numéro Pro et d’un numéro Perso sans ajouter de SIM et sur un même téléphone. Et d’un geste mettre en « Off » leur univers de travail pour mieux profiter de leur vie familiale.

On le sait les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle sont de plus en plus poreuses et la pandémie n’a fait qu’accentuer la situation. Le smartphone est en grande partie la cause et l’outil qui permet au monde de l’entreprise d’envahir la sphère privée et souvent aux moments les plus inopportuns. Certes, il existe en France depuis 2017 un « droit à la déconnexion ». Mais au-delà des lois, la réalité du monde d’aujourd’hui et des usages numériques fait que chacun accorde un peu d’espace dans ses moments privés à certaines sollicitations professionnelles : un coup d’œil discret sur les derniers emails marqués « Urgents », une notification qui s’affiche en pleine soirée pour un meeting le lendemain, un collègue qui a « oublié » que vous étiez en vacances et qui vous appelle à l’aide, etc.

Selon une récente enquête menée par l’Ugict-CGT, plus de 2 personnes interrogées sur 3 affirment recevoir des sollicitations professionnelles pendant leur temps « off ».

Pour répondre aux attentes de salariés majoritairement en quête d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée – des salariés plus que jamais en recherche de bien-être, de qualité de vie et de santé mentale dans leur emploi comme en témoigne le phénomène de « Great Resignation » (grande démission) – Onoff Telecom, opérateur de télécommunication basé à Paris et à Tallinn (en Estonie) et opérant dans 24 pays, propose une nouvelle offre pour les entreprises. Inspirée de sa célèbre application grand public « OnOff App », OnOff Business est une solution de télécommunication qui permet aux entreprises de disposer et distribuer des numéros de téléphone virtuels au travers d’une interface Cloud en mode SaaS. En quelques clics, les responsables de l’entreprise peuvent attribuer des numéros à leurs salariés et gérer l’ensemble de la flotte mobile.

Autrement dit pas besoin ici pour les collaborateurs de porter deux téléphones (un pro et un perso) ou de payer deux SIMs (et donc deux abonnements) pour séparer les appels professionnels des appels personnels.

La solution OnOff Business ne requiert pas de cartes SIMs. Le numéro professionnel fonctionne via une application installée sur le smartphone (qui peut être fourni par l’entreprise ou être celui de l’employé dans une approche BYOD). Les numéros OnOff Telecom fonctionnent en GSM comme en VoIP.

Pour obtenir la solution, rien de plus simple pour les entreprises, il suffit de s’inscrire en ligne, d’attribuer des numéros en quelques clics et le tour est joué ! Pour les salariés, à réception des identifiants, il suffira de télécharger l’application et de se connecter au compte.

L’un des intérêts clairs de cette application est qu’elle permet aux collaborateurs de « déconnecter » le numéro professionnel d’un geste et de ne conserver que le numéro personnel actif. Les appels professionnels sont alors redirigés vers une messagerie vocale dédiée à ce numéro professionnel et sont indiqués dans l’historique des appels de l’application.